Arde una furgoneta en la AP-9 a su paso por Vilaboa (Pontevedra) y el fuego provoca un conato de incendio en el monte

Susto en la autopista AP-9, a su paso por Vilaboa -sentido Vigo, en el punto kilométrico 141,500-. Allí una furgoneta comenzó a arder este sábado y el fuego saltó al monte contiguo y provocó un conato.

Según explicó la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego se inició a las 14:22 horas en Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, y quedó extinguido a las 16:46 horas. Ardieron 0,12 hectáreas de arbolado.

En las tareas trabajaron dos motobombas, dos brigadas y un agente.

Por otro lado, la Guardia Civil explicó que este incendio obligó a cortar la circulación temporalmente, pero ya está restablecida. No ha habido que lamentar heridos.