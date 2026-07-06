La Diputación instalará una pantalla gigante en Pontevedra para ver el España-Portugal del Mundial

La Diputación de Pontevedra instalará este lunes una pantalla gigante delante del Pazo provincial para que vecinos y visitantes puedan seguir el partido de octavos de final del Mundial que enfrentará a las selecciones de España y Portugal a partir de las 21:00 horas.

El presidente provincial, Luis López, animó a la ciudadanía a acercarse a este espacio para disfrutar de un encuentro que, según destacó, "promete emoción" por el cruce con el país vecino.

"A las nueve de la noche esperamos a todos aquí para ver el partido entre España y Portugal. Nos gustaría que fuera otro país el rival, pero el choque con nuestros vecinos lusos promete emoción. Si tuviera que hacer una porra diría 0-2 para España con gol de Borja Iglesias", señaló tras la Xunta de Goberno.

La pantalla promovida por la Diputación será la única instalada en la ciudad para seguir el encuentro, una iniciativa que el gobierno provincial enmarca en su apuesta por reforzar la imagen de Pontevedra como "provincia del deporte".

No es la primera vez que el ejecutivo de Luis López impulsa una propuesta de estas características, ya que hace dos años la institución también colocó una pantalla gigante en el Paseo de Montero Ríos para ver la final de la Eurocopa de 2024, en la que España se proclamó campeona tras vencer a Inglaterra por 2-1.