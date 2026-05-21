Un operario es evaluado tras caer de una altura de más de dos metros en Pontevedra

Un trabajador ha tenido que ser evacuado tras caer desde una altura de más de dos metros en Pontevedra. Según informa el 112 Galicia, se encontraba en una zona de difícil acceso.

El accidente tuvo lugar unos minutos después de las 09:30 horas, en la calle Ernestina, cuando un trabajador cayó desde más de dos metros, por lo que fue necesario el desplazamiento de personal sanitario hasta el lugar.

Desde el 112 Galicia también se dio aviso a los Bomberos de Pontevedra, ya que el herido, que no se encontraba atrapado, estaba en una zona de difícil acceso debido a los andamios y se requerían más medios para su evacuación. De este modo, entre la dotación de bomberos y una grúa, se logró retirar a la persona en camilla del lugar.

Cabe destacar que en el operativo también participaron la Policía Nacional y la Policía Local.