Pontevedra reconstruirá el techo del Teatro Principal por problemas de seguridad y acústica

Pontevedra acomete las obras de emergencia en el Teatro Principal tras el desprendimiento del falso techo Concello de Pontevedra

El Ayuntamiento de Pontevedra reconstruirá por completo el techo del patio de butacas del Teatro Principal tras detectar deficiencias estructurales y problemas de seguridad durante las obras de emergencia que se están ejecutando en el edificio.

El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, explicó este viernes que los trabajos realizados hasta ahora han permitido constatar el deterioro de distintos elementos de la instalación después de cuatro décadas de uso. Las tareas de desmontaje del antiguo techo, que concluirán a comienzos de la próxima semana, sirvieron para analizar en detalle el estado de la estructura.

Según indicó el edil a Europa Press, el falso techo de escayola presentaba riesgos debido a las características del propio material, ya que se trata de un sistema rígido que puede desprenderse sin previo aviso.

Además, los técnicos comprobaron que parte de los anclajes estaban sueltos o no disponían de una fijación adecuada. La revisión también afectó a los elementos acústicos instalados sobre el patio de butacas.

Las pruebas de carga realizadas revelaron que varios listones de madera empleados para mejorar el sonido estaban únicamente clavados al techo, sin sistemas de apoyo adicionales que garantizaran su estabilidad. A ello se suma que la estructura de madera que sostenía estos componentes, instalada antes de 2006, no se ajusta a las exigencias actuales del Código Técnico de la Edificación.

Ante esta situación, el gobierno local ha optado por sustituir toda la estructura superior del patio de butacas, incluyendo el cableado y los sistemas de iluminación. La renovación incorporará tecnología LED con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del teatro. Uno de los cambios más relevantes será el empleo de madera en lugar de escayola para construir el nuevo techo.

Gómez explicó que esta decisión responde tanto a cuestiones técnicas como prácticas. Por un lado, señaló la dificultad actual para encontrar artesanos especializados capaces de moldear grandes superficies de escayola de manera manual. Por otro, destacó que el uso de madera permitirá reproducir con mayor exactitud el modelado tridimensional realizado recientemente sobre el interior del teatro.

Ese escaneo en 3D también permitió confirmar problemas acústicos detectados desde hace años por el personal del recinto. En concreto, se identificó una anomalía sonora entre la tercera y la cuarta fila del lateral izquierdo del patio de butacas, donde se producía un rebote del sonido. El nuevo diseño corregirá ese defecto para lograr una acústica más uniforme en toda la sala.

El concejal reconoció que la ampliación de las actuaciones previstas obligará a modificar el proyecto inicial de emergencia y previsiblemente incrementará el presupuesto, aunque por el momento no existe una estimación definitiva del coste.

Los plazos de ejecución dependerán en buena medida del suministro de la nueva estructura de madera, si bien el Ayuntamiento espera que el calendario de la obra no sufra retrasos importantes.