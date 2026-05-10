Pintadas en Poio (Pontevedra) contra el descubrimiento de América: "Fue un genocidio"
En las últimas horas apareció una pintada sobre un barco que recuerda a Cristóbal Colón y que se ubica en el Parque de Ánkar. El Concello de Poio lo ha condenado
También te podría interesar: Descubren que el hombre que discutía en Pontevedra con su mujer llevaba un cuchillo escondido
El Concello de Poio ha condenado el vandalismo contra un barco ubicado en el parque de Ánkar y que recuerda a Cristóbal Colón. En él han aparecido unas pintadas tachando el descubrimiento de América de "xenocidio".
Más concretamente y según ha recogido Europa Press, en la imagen se aprecia la inscripción: "America xa existía, non foi descubrimiento, foi un xenocidio".
En este contexto, el Gobierno local ha señalado que se trata de un "acto incívico que perjudica a todos los vecinos". "Hablamos de un espacio público pensado para nuestras familias y niños. Un lugar para disfrutar, lejos de proclamas e ideologías", ha subrayado.
Así, ha remarcado que el Ayuntamiento es "responsabilidad de cada uno" y con este tipo de actos "pierden todos".