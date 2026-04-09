Pontevedra aprueba vía emergencia 252.000 euros para reparar el Teatro Principal

El alcalde de Pontevedra y los técnicos municipales acuden al lugar del desprendimiento del falso techo. Concello de Pontevedra

La Xunta de Goberno Local del Concello de Pontevedra aprobó este jueves a primera hora el expediente de emergencia para reparar el Teatro Principal tras el desplome del falso techo. Estará dotado con una partida de 252.260 euros y la actuación tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Además, también se acordó la exposición pública para las obras del río dos Gafos.

En lo tocante al teatro, se precisó la adjudicación a la consultora técnica Refuerza, por 25.000 euros, de los estudios técnicos y el levantamiento geométrico, diseño y medidas de seguridad. Las obras de sustitución del falso techo se han encargado a Construcciones Ramírez con un montante de 220.000 euros. Además, la dirección y ejecución material tendrá un coste de 7.260 euros.

Miguel Anxo Fernández Lores, regidor pontevedrés, aseguró este jueves que, mientras duren los trabajos –previsiblemente, hasta octubre– se intentará mantener la actividad cultural en espacios como el Pazo da Cultura, Mugartegui o el Museo.

Renaturalización del Río dos Gafos

Así, la Xunta también dio luz verde al último paso para la renaturalización del Río dos Gafos. A partir de hoy se someterá el proyecto a exposición pública y se espera que éste pueda comenzar en mayo. Contará con una inversión total de 4.191.406 euros.

Además de un nuevo contrato del servicio de comunicaciones, también se licitó el montaje de líneas y cuadros para la celebración del Santiaguiño do Burgo, Festas da Peregrina, y Feira Franca.