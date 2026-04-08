Brutal pelea entre dos hermanos en Pontevedra con un tercer familiar que se escondió por miedo

Dos hermanos protagonizaron una fuerte pelea en el interior de una vivienda ubicada en el centro de Pontevedra. Motivo que llevó a la Policía Local a terminar deteniendo a ambos por un delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron en la madrugada -05:16 horas- del 3 de abril, cuando un testigo alertó a los agentes de lo que estaba ocurriendo en dicho inmueble. Más concretamente, refirió "gritos y ruidos".

Al acceder a la vivienda, los policías comprobaron que uno de los implicados se encontraba en un estado "de grave alteración" y presentando "una actitud agresiva". Mostraba un corte en la ceja izquierda y los labios y una oreja llenos de sangre.

Otra patrulla accedió también a la vivienda y comprobó que el otro implicado presentaba un fuerte golpe en el ojo, una inflamación en el hombro y otro golpe en la rodilla. Según el relato de este, su hermano, sobre el que pesa una pena privativa de libertad y de localización permanente, irrumpió en su habitación destrozando lo que encontraba a su paso.

Los agentes se percataron de que había muebles rotos, ropa esparcida, y la televisión tirada en el suelo. También constataron la presencia de otro familiar que, debido a lo que estaba ocurriendo y por miedo y ante la magnitud de los golpes, decidió quedarse en el interior de su habitación.

Los agentes certificaron una agresión mutua, por lo que ambos individuos terminaron detenidos.