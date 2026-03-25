El Gobierno confirma que impulsará en Pontevedra nuevas viviendas públicas con la entidad Casa 47

El delegado del Gobierno, Pedro Losada, y el subdelegado en Pontevedra, Abel Losada, junto a miembros de la corporación local Delegación del Gobierno en Galicia

El Gobierno de España desarrollará vivienda pública en Pontevedra. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado en Pontevedra, Abel Losada, han confirmado este miércoles se impulsarán a través de la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Casa 47.

"Cuando las haya serán informados y les serán detalladas una por una. Pero efectivamente se van a realizar", ha asegurado Blanco ante los medios de comunicación, sin concretar aún el número ni la localización exacta de los proyectos.

De esta forma, el delegado del Gobierno en Galicia ha defendido el papel del Ejecutivo central en la política de vivienda, subrayando que "en los últimos años, dos de cada tres euros invertidos en política de vivienda proceden del Gobierno del Estado".

En este sentido, ha justificado la intervención directa de la administración central para impulsar nuevas promociones residenciales, especialmente en municipios donde la construcción pública ha sido limitada en los últimos años. "Desde el año 2025, no se había desarrollado ni una sola vivienda en Pontevedra", ha indicado.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado en Pontevedra el papel del Ejecutivo central en la lucha contra la crisis de acceso a la vivienda, subrayando un esfuerzo inversor que calificó de "sin precedentes" para garantizar este derecho.

El Estado, presente en Valdecorvos

Lo ha hecho durante una visita al barrio de Valdecorvos, donde avanzan las obras de una promoción de 74 viviendas públicas impulsadas por la Xunta con el apoyo financiero del Estado. La actuación cuenta con una aportación de 3,8 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, transferidos por el Gobierno central a la administración autonómica.

Por su parte, Abel Losada ha puesto el acento en la cooperación institucional, criticando que la Xunta haga visitas a Valdecorvos y no invite a las autoridades estatales. "Aquí, el Gobierno de España también está, pese a que la propia Xunta de Galicia, la conselleira, vino cuatro veces, y la verdad es que no estuvimos porque no sabíamos que venían y no nos invitó", ha señalado.

La visita ha servido también para contextualizar la magnitud de la demanda. Según los datos aportados, Pontevedra registra alrededor de 2.000 solicitantes de vivienda pública, mientras que en la provincia la cifra asciende a cerca de 15.000, lo que representa casi la mitad del total gallego.