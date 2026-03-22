Trasladan al hospital a una mujer tras un incendio en una cocina de Pontevedra

Una mujer ha sido trasladada al hospital tras un incendio que se produjo este domingo en una cocina en Pontevedra.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular el que avisó alrededor de las 16:00 horas de que estaba ardiendo una cocina en los bajos de un edificio en la calle Rúa Nova.

La persona que se encontraba en el interior de la vivienda había logrado salir, pero el humo estaba alcanzando la planta superior de la vivienda.

El personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se desplazó en ambulancia y trasladó a una mujer al Hospital Montecelo.

Por su parte, los bomberos confirmaron que el fuego estaba casi extinguido a su llegada y procedieron con la ventilación de las instalaciones.