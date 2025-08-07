Detenido en Pontevedra por quebrar la orden de alejamiento de su pareja

Un coche de la Policía Nacional en la Plaza de la Peregrina, en Pontevedra. policía nacional

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre por romper la orden de alejamiento impuesta contra su pareja, con la que llevaba un año de relación sentimental.

Fue el pasado 20 de julio, sobre las 00:30 horas, cuando la Policía recibió la alerta de que una chica había sido agredida por su pareja y necesitaba ayuda. La llamada la realizó un grupo de personas que arroparon a la víctima en el momento de la agresión.

La mujer relató que llevaba un año de relación sentimental, pero que ya había denunciado al hombre en otras ocasiones. Según informan los agentes locales, la víctima explicó que se reunía con el agresor de vez en cuando porque este le decía que iba a cambiar.

La realidad acababa siendo siempre distinta y los insultos, amenazas graves y agresiones retornaban a la relación.

Así, los policías localizaron y detuvieron al hombre por un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento. Posteriormente, lo pusieron a disposición judicial.