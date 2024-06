Las oposiciones de educación se topan con la celebración del Campeonato de Triatlón en Pontevedra

Este sábado y domingo, Pontevedra acoge el Campeonato de España de Triatlón, en el que participarán cerca de 1.700 atletas. A la vez, la Boa Vila será una de las ciudades donde se celebrarán los exámenes de las oposiciones de educación; esta doble cita, especialmente el sábado, ha generado ciertas reticencias por parte de los opositores.

Según ha podido saber Treintayseis, la alerta ha saltado entre los que se van a examinar tras conocer el plan de tráfico que se ha dispuesto en Pontevedra para el evento deportivo. "En la zona que nos afecta, el campus, aparece pintado en azul para el sábado y se especifica que desde las 10:00 horas, cuando empiezan los exámenes, el acceso está restringido a residentes", lamenta uno de los afectados.

Varios de ellos han tratado de encontrar respuesta en la Policía Local, que simplemente les ha trasladado la misma información que ya conocían sobre estas restricciones, por lo que su preocupación se dirige a si existirán problemas para poder entrar en el campus pontevedrés para realizar los exámenes.

Horarios coincidentes

Para los opositores, la cita comienza a las 09:00 horas, con la presentación, y dos exámenes; uno por la mañana, de 11:00 a 13:00 horas, y otro por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas, aproximadamente. Unos horarios que coinciden con la disputa de las pruebas del Campeonato de España.

Además, inciden, "este tipo de eventos van acompañados de estands con música", algo que ven "normal", pero que "no es compatible con estar haciendo unos exámenes". Según explican, el problema es que, en aulas repletas de gente, como se esperan en unas oposiciones como estas, suele ser necesario abrir las ventanas o las puertas para gozar de cierto aire y no estar "hacinados". "Algún ruido siempre va a haber, pero de ahí a que estemos en medio de una fiesta, no es lo mismo", exponen.

La coincidencia también se dio el año pasado y también generó quejas por parte de los opositores, pero no han tenido tiempo de reacción para presentar una protesta formal. "La noticia salió ayer y nuestras energías están focalizadas en el examen del sábado", relatan los afectados, "no hay tiempo ni energía". Además, añaden, no serviría "de nada" al tratarse de un campeonato de España organizado por el Concello, y "no se va a cancelar".

Los afectados señalan, especialmente, a la Xunta de Galicia, encargada de la convocatoria. "A día de hoy no hay ningún tipo de información publicada de la Xunta ni un mail ni tampoco por parte de los sindicatos", protestan.

"No son incompatibles", según el Concello

Fuentes del Concello de Pontevedra señalan a Treintayseis que ambas citas no son incompatibles, ya que el acceso al campus está restringido para los vehículos, pero se puede entrar caminando sin ningún problema. Como mucho, inciden, podría coincidir con el paso de una prueba por la Avenida de Compostela, una de las conexiones con el campus, pero eso sólo supondría tener que esperar a que pasen los participantes, y después se podría cruzar con toda libertad.

Estas mismas fuentes señalan que también se celebrará un congreso multitudinario en el Pazo da Cultura, que presentaría el mismo problema, pero que en este caso no han recibido ningún tipo de protesta. Además, añaden, la Xunta de Galicia no les ha comunicado problema alguno por la celebración de la prueba de triatlón y las oposiciones.

Hay más alternativas de acceso al campus, más allá de la Avenida de Compostela, señalan desde el consistorio, que entienden que muchos de los convocados no conocerán Pontevedra; por ejemplo, por la rúa da Torre. Además, recomiendan que, en caso de acudir en vehículo, se aparque en otra zona de la ciudad y se acceda a pie al campus.

Sobre la posible molestia del ruido generado por la música y la fiesta que rodea el evento, indican que esta parte se organizará en los terrenos de Tafisa, que entienden que están lo suficientemente alejados como para que no sea un problema.