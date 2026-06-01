Ryanair abre la puerta a volver a Vigo si Aena reduce sus tasas y recuerda: "Proponíamos dos nuevas conexiones"

Hace ocho meses que Ryanair anunció la suspensión de los vuelos con origen y destino Vigo, así cerró su base en Santiago de Compostela, debido a las "tasas aeroportuarias excesivas" que aplica Aena. Así, la compañía irlandesa no descarta recuperar conexiones con la ciudad olívica si la operadora estatal reduce estas tarifas.

La noticia saltó a primera hora de la mañana del pasado 3 de septiembre. La suspensión se materializó en enero de 2026, cuando Vigo perdió su única conexión internacional. Peinador y Londres dejaron de estar conectados y, desde entonces, los vigueses tan sólo pueden volar a cuatro destinos nacionales: Barcelona, Madrid, Tenerife Norte y Gran Canaria.

Desde entonces, uno de los objetivos del Concello de Vigo ha sido captar nuevos destinos para Peinador. Recuperar Londres, reforzar Barcelona y conseguir nuevas conexiones con la Comunitat Valenciana y Andalucía son algunas de las prioridades municipales, como ha resaltado en alguna ocasión el alcalde Abel Caballero.

Tras la marcha de Ryanair, el regidor olívico anunció que varias compañías tenían "interés en hacer vuelos" desde Vigo. Caballero se reunió con varias aerolíneas en Fitur y el Concello se ha reunido en varias ocasiones con Aena, Xunta y Deputación —a quienes exige cofinanciar los vuelos— con el objetivo de aumentar la oferta de Peinador, pero no ha habido avances significativos.

Ryanair volvería si bajan las tasas

En este contexto, Ryanair se plantea recuperar —y aumentar— los vuelos de Vigo si Aena reduce sus tasas aeroportuarias. En declaraciones a Quincemil, la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, aseguró que la vuelta de la compañía a Lavacolla y Peinador depende del Documento de Regulación Aeroportuaria (2027-2031), el DORA III, que está configurando el operador estatal.

Ruiz recordó que Aena "planteó una subida de tasas del 4,5% en 2024". En enero de ese año, Ryanair mantuvo una reunión con el Gobierno, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, les pidieron que aumentaran "la conectividad a los aeropuertos regionales".

Según indica la portavoz de la compañía irlandesa, enviaron dos propuestas que no tuvieron respuesta. "Lamentablemente, a partir de ahí no tuvimos más remedio que comenzar a revisar nuestras operaciones", afirmó en la mencionada entrevista. Una nueva subida al 6,5%, que entró en vigor el pasado mes de marzo, implico "reducir disponibilidad en la España regional".

Así, Ryanair defiende que las "tasas aeroportuarias excesivas" provocaron que redujese su oferta en los terminales regionales. "Donde veíamos ese problema de competitividad", afirmó Ruiz, que explicó que los gravámenes de Aena comenzaron a "estrechar mucho los márgenes en aeropuertos de menor tamaño".

"Esa pérdida de competitividad se da por el aumento de tasas y en un momento en el que en Europa, sobre todo a raíz del Covid, hay menos asientos al haber desaparecido, disminuido o fusionado aerolíneas. Esto ha hecho que muchos países estén intentando atraer esa conectividad bajando o eliminando impuestos a la aviación, reduciendo tasas aeroportuarias o de control", explicó Ruiz.

¿Dos nuevas conexión para Vigo?

Durante su entrevista con Quincemil, Ruiz desveló las propuestas que envió al Ejecutivo estatal y que afectaban a los aeropuertos gallegos de Lavacolla y Peinador. "Había una propuesta muy concreta de crecimiento del 15% en asientos en Santiago, con cuatro nuevas rutas este año. Para Vigo proponíamos dos nuevas conexiones", reveló.

Aunque no señaló los destinos de estos dos nuevos vuelos, sí resaltó que "recuperar la conectividad en ambos aeropuertos está sujeto al DORA III que se está configurando". "Probablemente en septiembre sabremos cómo quedan las tasas para los próximos cinco años, pero lo que plantea Aena es una subida del 21% de las tasas para 2031, además de los aumentos de los últimos años", puntualizó.

"Ryanair no se va de Vigo porque lo decida Ryanair" Abel Caballero, alcalde de Vigo

En el caso de Vigo, cabe recordar que la compañía irlandesa fue multada por incumplir el contrato de la ruta de Londres con más de 67.000 euros. En este sentido, Caballero insistió que "Ryanair no se va de Vigo porque lo decida Ryanair". "Es que no le vamos a renovar el contrato de publicidad porque incumplió el que tenía", subrayó en declaraciones a los medios de comunicación.