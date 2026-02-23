Nuevas visitas guiadas a Cíes, Ons y Cortegada: ofertan 100 plazas entre febrero y abril

El Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas ofrecerá 100 nuevas plazas para participar en rutas guiadas por los archipiélagos de Cíes, Ons y Cortegada. Serán seis visitas guiadas entre finales de febrero y abril, una época en la que muchos procesos naturales se ponen en marcha en las islas.

Tal y como destacan en un comunicado recogido por Europa Press, con esta iniciativa se busca "promover la desestacionalización" de las visitas a las islas y, además, dar la oportunidad de acercarse a los archipiélagos de una forma "ordenada, sostenible y de la mano del equipo de guías del Parque Nacional".

Desde su puesta en marcha por parte de la Xunta en 2014, ya han participado en el programa más de 1.600 personas. En concreto, este año a través del programa 'Descubrindo o Parque Nacional', se ofrecen seis visitas guiadas entre finales de febrero y el mes de abril.

La temática de las rutas es muy diversa: desde el carácter histórico y botánico de la isla de Cortegada con 'O segredo dun bosque no mar', hasta los lugares poco conocidos de Ons con la ruta 'A illa e o mar' o la nomenclatura de sus entornos con 'Unha illa de nomes'. En el caso de las Cíes, con la ruta se dará a conocer la historia del archipiélago con 'Unha viaxe no tempo'.

Cómo participar

Las rutas, recomendadas para mayores de 12 años, se harán en grupos reducidos con el objetivo de ofrecer una experiencia "de calidad". Además, para dar la oportunidad de participar al máximo número posible de personas, los interesados solo podrán apuntarse a una de ellas. Con todo, se habilitará una lista de espera con la que cubrir posibles bajas.

Ya está abierto el plazo de inscripción y las personas que quieran participar en alguna de las rutas ofertadas podrán anotarse hasta cuatro días antes de la fecha de la visita en las oficinas del Centro de Visitantes del Parque Nacional en Vigo o en la propia web de reservas.

La actividad guiada en la isla es gratuita, pero cada persona tiene que asumir los gastos de transporte en el barco contratado. El importe se abonará a la naviera correspondiente con anticipación, una vez el parque le envíe un correo electrónico con los datos de pago.