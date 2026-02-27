El curso gratuito de Galicia con el que aprender a aplicar la IA en tu empresa

En tan solo dos meses, obtendrás el impulso necesario que tu pyme necesita para avanzar en su transformación digital gracias a un curso que te enseñará a aplicar la Inteligencia Artificial de forma práctica. El curso, en el que están involucradas múltiples entidades de prestigio, está 100% subvencionado por los fondos Next Generation de la Unión Europea

Contenido patrocinado

Las pymes y los autónomos se enfrentan cada día a una infinidad de tareas repetitivas. Romper este bucle, con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), te permitirá centrarte en lo importante, en lo que se queda siempre para "cuando haya tiempo": decisiones, mejoras, control de costes.

Con el objetivo de mejorar la productividad, la formación de Lidera Knowledge y Asime Generación Digital Pymes. Especialización en transformación digital con IA se sitúa como una oportunidad única para aquellos empresarios, autónomos, mandos intermedios y líderes de pymes de Galicia con interés en impulsar su negocio.

Gran parte de las pequeñas y medianas empresas gallegas no están preparadas para aprovechar todo su potencial. Este curso gratuito, aunque valorado en más de 7.500 euros, cuenta con un enfoque 100% práctico, que te brinda las herramientas y las técnicas clave para hacer tu empresa más productiva y eficiente.

Recién acaban de finalizar con éxito la 9ª Edición de Culleredo y la 10ª Edición de Pontevedra. En la última sesión, alumnos y alumnas del curso —personas que tienen una responsabilidad en sus empresas— crearon un sistema multiagente con Make y la plataforma de Open AI, demostrando que la IA no es el futuro, sino el presente, y está al alcance de cualquiera.

Ahora, Lidera Knowledge ultima los detalles para la 15ª Edición de A Coruña y la 16ª Edición de Vigo, cuyos cursos comenzarán los próximos 10 y 11 de marzo. Estos tendrán un formato intensivo, de lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas y los viernes de 16:00 a 19:00 horas. Así, en tan solo dos meses, obtendrás el impulso necesario para liderar la transformación digital de tu pyme.

"El profesorado es espectacular"

Bajo la dirección académica y profesorado de Possible Inc., los docentes destacan por ser profesionales de referencia en el sector, tanto en A Coruña como en Vigo. Entre ellos, destaca el Data & Analytics Manager en NTT Data, Gabriel Lagóstena, o la especialista de estrategia digital y marketing y CEO de Almamark, Iria Álvarez.

"El profesorado es espectacular. Todos, todos. Me llevo grandes descubrimientos", afirma el consultor comercial y alumno de la formación, Fran Vázquez, que también destaca que el temario: "Que sea tan amplio está muy bien, así como el método y la organización de las clases".

Verónica Malia, psicóloga y alumna del grupo, también considera el curso "muy completo" y un profesorado "increíble". "El tiempo es mi recurso más preciado y aquí está muy bien invertido. Están al día con lo último, es muy práctico, no solo teórico, y se forman sinergias increíbles", señala.

Desde el primer momento, la docencia tiene un enfoque 100% práctico. Así, desde el minuto cero del curso, podrás aplicar tus nuevos conocimientos en las principales herramientas de Inteligencia Artificial: ChatGPT, Gemini, Copilot, Make, PowerAutomate, NotebookLM, etc.

La finalidad del programa formativo no es sólo conocer la aplicación de estas herramientas, sino las ventajas que su uso supone en cuanto a la mejora de la productividad y eficiencia de la empresa. Así, se profundizará en el uso de la IA desde diferentes temáticas:

La empresa en la economía digital. En este primer módulo, se aprende el potencial transformador de la IA en el mundo empresarial con la integración de soluciones tecnológicas y modelos de negocio basados en la Inteligencia Artificial.

En este primer módulo, se aprende el potencial transformador de la IA en el mundo empresarial con la integración de soluciones tecnológicas y modelos de negocio basados en la Inteligencia Artificial. Transformando la experiencia con el cliente. Conocerás cómo evaluar el comportamiento del nuevo cliente digital.

Conocerás cómo evaluar el comportamiento del nuevo cliente digital. Habilitando tecnológicamente la transformación. Explorarás las herramientas, infraestructuras y habilitadores tecnológicos que impulsan la integración de soluciones IA en la empresa.

Explorarás las herramientas, infraestructuras y habilitadores tecnológicos que impulsan la integración de soluciones IA en la empresa. Gestionando el cambio. Aprenderás cómo abordar la transformación cultural y aplicación de metodologías para una transformación digital exitosa en la empresa.

Aprenderás cómo abordar la transformación cultural y aplicación de metodologías para una transformación digital exitosa en la empresa. Casos de uso sectoriales. Aprenderás de experiencias reales en transformación digital.

"El momento" de formarse

Muchas pymes, además, tienen la sensación de trabajar mucho para lo "poco" que avanzan. Muchas veces no se trata de un problema de esfuerzo, sino de foco y de sistema. Y es que el día a día está repleto de interrupciones, urgencias y tareas repetitivas. Ahí es donde el negocio se estanca, aunque se trabaje sin parar.

La forma de romper este "bucle" no es hacer más horas, sino identificar qué se repite y automatizarlo de la mano de la IA. El programa de Generación Digital PYMES te ayudará a corregir procesos reales del negocio, mejorando la eficiencia y la productividad de la compañía.

Automatizar respuestas de emails —el 28% de la semana se pierde contestando al correo electrónico—, seguimiento de ventas y trabajar con foco y sistema son tres pilares del curso, para el que no se necesita ninguna formación previa. Se trata de hacer la Inteligencia Artificial accesible vengas de donde vengas.

"Lo más importante no es el certificado. Es reafirmar una idea clave: la transformación digital no es implementar tecnología, es rediseñar el modelo de negocio con la tecnología como habilitador", afirma el Product Manager y alumno de la formación de Lidera Knowledge, Pablo Nicolás Manfredi. "Contar con una visión estratégica estructurada marca la diferencia", añade.

Amalia Saavedra, de Olivo Consulting, explica que su compañía cuenta con un catálogo de empresas de clientes "muy pequeñito", pero muy centrado en el sector industrial, "incluso también alguno del área tecnológica". "Entonces, para mí era crítico, digamos, actualizarme yo para poder seguir manteniendo ese diálogo actualizado con ellos de alguna forma", declara.

"Ahora es el momento, porque cada vez más perfiles van a ir hacia eso", añade Roberto Toural, de Anticipa. Considera fundamental que las empresas se actualicen para, "por lo menos, entender de qué va todo esto para que no nos pille por sorpresa". "Cuánto más tarde en meterse o formarse en ese campo, peor lo puede pasar", señala también Enrique, ingeniero de caminos y, como el resto, alumnos de la formación de Lidera Knowledge.

¿Quién puede participar y cómo apuntarse?

El programa —que incluye 136 horas de formación, con 10 horas extra de mentorización y un curso MOOC "Generación Digital"— está dirigida a empresarios que desempeñen alguna función de gestión de equipos o proyectos en pymes. Es decir, empresas que tengan entre uno o 249 trabajadores, o bien sean autónomos.

Cada compañía podrá inscribir a un máximo de dos gestores, aunque la solicitud de acceso la puede hacer el directivo de forma personal. Las personas interesadas no tienen que tener una responsabilidad total sobre la pyme, sino que pueden ser directivos encargados de un área o departamento de la pyme.

La inscripción se realiza a través de este enlace. Entonces, desde Lidera Knowledge se pondrán en contacto directamente contigo para informarte del proceso de matriculación, así como de la documentación a aportar. Tan sólo te llevará entre 15 y 20 minutos.