Amanda Montiel: "Lo de la media naraja ya quedó atrás"

Hoy hablamos de amor y romanticismo. Nuestra invitada es una de las mujeres más influyentes en la red social de Linkedin, Amanda Montiel. Polifacética por naturaleza, es presentadora, actriz, escritora, locutora y consultora de marca personal, entre otras cosas.

Recientemente ha publicado un libro que trata temas como el amor propio, el nuevo romanticismo, la superación personal o empezar de cero ya que según explica la vida empieza cuando tú lo decides. Y esta entrevista empieza ya.

Recientemente publicaste el libro: 13 Historias del Fucking Love ¿Se está cambiando el concepto de romanticismo? ¿Y de las relaciones? Nuestra media naranja, el amor de tu vida… ¿se puede creer?

El concepto del romanticismo ya no es el que era. Al igual que el mundo evoluciona el amor también, pero no estoy segura de que sea para mejor. La oferta de posibles ligues es tan grande debido a las apps para conocer gente, que me da la sensación de que ya no se apuesta tanto por centrarte en una única persona y construir algo bonito. Supongo que hay un pensamiento generalizado de inconformismo porque siempre podemos aspirar a “algo mejor” y porque cada vez más se apuesta por nuevos modelos amorosos como las relaciones abiertas. Lo de la media naranja quedó atrás, puesto que todos somos personas completas esperando compartir nuestro camino con alguien que nos sume, y el amor de nuestra vida al final parece que somos nosotros mismos. Aún así yo creo que se puede seguir creyendo en las historias de amor. No hay que perder la esperanza.

¿Cómo amarnos mejor a nosotros mismos? ¿Hay un problema social de autoestima y de autoconocimiento?

Esta es una gran pregunta. Para amarnos mejor a nosotros mismos primero debemos saber quiénes somos, cómo queremos vivir la vida y qué nos hace felices. El autoconocimiento es básico para ello. Si no sabemos quiénes somos y no tenemos clara nuestra identidad, no podremos ser felices. Hay un problema social de autoestima muy grande porque estamos sometidos a muchas presiones para dar la talla en este mundo y encajar en lo que se supone que se espera de nosotros. La era digital tiene muchas cosas buenas pero no ayuda cuando inconscientemente y debido a la presión de las rrss, nos comparamos con otros perfiles “exitosos” de cara a la sociedad que nos pueden llegar a producir sensaciones como inferioridad, fracaso o frustración.

Polifacética por naturaleza: locutora, escritora, consultora, creadora de contenidos ¿Te dicen mucho eso de quién mucho abarca poco aprieta?

Sí. De hecho, recuerdo que un profesor que tuve siempre me decía “en lo concreto está el oro”, y a pesar de que he intentado focalizarme en una sola cosa, no me ha sido posible, ya que soy una persona curiosa con muchas inquietudes artísticas y creativas con ganas de aportar mucho al mundo. Yo siempre digo lo mismo, una vida se me queda corta, y por eso intento no juzgarme ni limitarme a la hora de hacer todo aquello que me hace feliz y que se me da bien, aprovechando los talentos que tengo, para sumar valor a los demás mientras disfruto de lo que hago.

Fuiste elegida una de las mujeres más influyentes en Linkedin en todo Iberoamérica ¿Para qué nos puede ser útil Linkedin? ¿Es algo más que una herramienta para buscar empleo?

Para mucha gente Linkedin sigue siendo ese espacio profesional para subir su CV y buscar empleo por puro desconocimiento, pero lo que no saben es que se ha convertido en el principal canal para darte a conocer, desarrollar tu negocio, escalarlo, ampliar tus horizontes profesionales y hacer crecer tu red de contactos a través de un networking muy enriquecedor. Yo creo que para todos aquellos que sean emprendedores o que quieran mejorar su business, es imprescindible que tengan presencia en una red tan potente como es Linkedin. A mí me ha abierto un mundo de oportunidades infinitas y estoy muy agradecida de todas las cosas buenas que me están pasando desde que empecé a subir contenido de forma constante.

Y a la hora de emprender, ¿cuál ha sido tu principal desafío?

Encontrar buenos socios que no me fallaran. Soy una persona creativa con muchas ideas y muchas ganas de seguir emprendiendo, pero la verdad es que no he tenido mucha suerte con los socios que he tenido. Para mis próximos proyectos quiero rodearme de personas que tengan la misma ilusión, ambición y los mismos objetivos que yo, porque de lo contrario, lo único que hacen es frenarte y desanimarte. He llegado a un punto en el cual soy muy selectiva y ya solo quiero gente de calidad a mi alrededor.

Tu película favorita: “3 bodas de más”, una comedia romántica española muy divertida que os recomiendo.

A qué actriz te gustaría doblar en castellano: A Margot Robbie

Un consejo para un nuevo usuario de Linkedin: Es una red social-profesional maravillosa en la que puedes mostrarte tal como eres, más allá de tu profesión, y puedes conectar con las personas desde un punto de vista muy humano que te permite establecer conexiones de alto valor. Por eso, te animo a que desde ya, empieces a publicar contenido a menudo con el que te sientas cómodo e identificado y con el cual puedas aportar tu punto de vista o tus conocimientos sobre los temas que más te interese compartir. Ser siempre tú mismo y no juzgarte sobre si lo que compartes gustará a la gente o no a la hora de subir contenido son dos de las claves más importantes a tener en cuenta. Olvídate solo de buscar likes y comentarios, y no pienses que has fracasado si no tienes interacción de los demás en tus publicaciones al principio. Nadie dijo que fuera fácil, pero si eres constante, tienes un estilo propio, eres auténtico y natural, la gente poco a poco irá empatizando contigo y te irás haciendo un hueco en el ecosistema de Linkedin.

¿Crees en el amor a primera vista?

Desde una perspectiva científica no existe el amor a primera vista, ya que el amor es un sentimiento que se desarrolla con el tiempo, pero si lo denominan más atracción física a primera vista. Dicho esto, a mí sí que me ha pasado eso de tener un flechazo con alguien desconocido que de repente se ha convertido en mi crush, y por lo tanto, me ha hecho sentir mucha curiosidad y muchas ganas de conocer a esa persona. A veces ha sido mutuo y a veces no, pero a lo largo de mi vida me ha pasado con algunos chicos. Debo reconocer que sin duda es una sensación muy bonita que te hace sentir vivo.

Lo que más valoras de las personas es: su honestidad, porque ser honesto es una cualidad que define la calidad humana y es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo.