Marta Campos: "Debemos estar agradecidos a las personas que afrontan una aventura empresarial"

La rebeldía suele asociarse muchas veces a la revolución. Nuestra invitada de hoy es una directiva innovadora, sensata y con una capacidad casi innata de generar soluciones creativas para empresas y profesionales.

Es una apasionada de la cultura organizacional y el liderazgo, y durante los últimos años, ha afrontado y superado diferentes retos en el mercado, adaptando su propuesta de valor y consolidando paso a paso el modelo de negocio en España.

Hoy entrevistamos a Marta Campos, Country Lead de Talent Garden España, uno de los grupos de espacios de coworking más relevantes de Europa.

Pregunta: ¿Qué es Talent Garden y qué os hace especiales?

Respuesta: Talent Garden es la comunidad más amplia de Europa de profesionales innovadores y emprendedores digitales, y conforma un sólido grupo EdTech junto con Hyper Island y Nuclio. En nuestro ADN hay mucho de crear conexiones internacionales entre empresas de cualquier tamaño, fomentando oportunidades de aprendizaje, de crecimiento y networking.

Lo que nos hace verdaderamente especiales es nuestra capacidad de ofrecer soluciones que ponen el foco en las personas, escuchando y entendiendo la realidad que hay detrás de cada proyecto. Nuestro objetivo real es generar colaboraciones e interacciones que den lugar a impactos positivos y que a su vez permitan a nuestros miembros evolucionar de forma constante.

P.: Una de vuestras prioridades es fomentar el emprendimiento y la innovación en las empresas. ¿Consideras que todavía falta cultura emprendedora?

R.: Esta pregunta me resulta muy interesante porque puede dar lugar a diferentes interpretaciones.

Por una parte, lo que observo a día de hoy es que la opción prioritaria de los españoles no es el emprendimiento. Por otro lado, las entidades públicas y privadas tienen mucho camino por recorrer a la hora de implantar medidas que fomenten la creación de empresas como una alternativa viable y sostenible a medio y largo plazo, y que no suponga una situación de máximo riesgo o desamparo.

En los últimos 10 años en España hemos dado grandes pasos que se han traducido en sensibles mejoras en las condiciones de este colectivo, dando visibilidad y aportando contexto a la realidad de los emprendedores. Estos hechos están favoreciendo el reconocimiento de su labor y, lo más importante, la aceptación de que queda un largo camino por recorrer.

Considero, por tanto, que es imprescindible seguir fomentando de manera activa la cultura emprendedora y que los diferentes organismos la respalden con medidas coherentes y realistas. Como sociedad debemos estar tremendamente agradecidos a las personas que afrontan una aventura empresarial, ya que muchas de estas organizaciones y sus proyectos tienen potencial y capacidad para conformar los pilares fundamentales del crecimiento económico y la innovación de nuestro país.



P.: Recientemente publicasteis el libro El AS de la cultura empresarial. ¿Cuáles serían los 4 ASES principales del libro?

R.: El AS de la cultura empresarial es un libro blanco impulsado por nuestra línea de transformación corporativa, donde se reúnen estrategias para construir una cultura organizacional sólida y atractiva. Con el objetivo de explorar y analizar la cultura empresarial a través de una analogía con la baraja de cartas española, podríamos destacar 4 ases:

Aprendizaje. En la actualidad, la implementación de estrategias que potencien el desarrollo personal y profesional mediante la formación es una forma de desarrollar nuevos retos, cultivar talento y acompañarlo en el camino de la creación de roles del futuro. La cultura del aprendizaje no se limita a enseñar cómo se hacen las cosas sino más bien su porqué, y así integrar un ciclo de mejora continua dentro de la cultura laboral.

Liderazgo. El líder actual debe centrarse en el bienestar de los empleados y en el compromiso con sus metas individuales y en equipo, para que de forma directa, el rendimiento del negocio impacte. En multitud de organizaciones se está observando una evolución de la figura tradicional de hacia líder, y a su vez, hacia coach, y esta transición ayuda a promover la cercanía, el apoyo individual y el propósito común en los equipos.

Espacio físico. A lo largo de la creación y dinamización de más de 22 espacios en Europa, desde Talent Garden hemos constatado que el diseño adecuado del entorno laboral no solo es un reflejo de la cultura de la propia empresa, sino que puede ayudar a impulsar la creatividad, la colaboración y la interacción entre equipos. En nuestro caso particular, la disposición física evidencia una cultura abierta y transparente, y cada Campus, desde Madrid hasta Lituania, se adapta a los diversos momentos del día, poniendo al alcance de los miembros multitud de espacios alternativos.

Innovación. Es el pilar que ayuda a trabajar la transformación hacia el futuro y para ello, las organizaciones deben abrazar el cambio y recorrer un camino fuera de su zona de confort. Enfocarse en la esencia de la transformación, involucrar a las personas, abordar sus miedos y derribar barreras internas son algunas de las claves.

P.: Estás muy involucrada y comprometida con el desarrollo emprendedor, ¿qué es lo que demandan los emprendedores?

R.: Una de las ventajas que más valoro y que más me aporta profesionalmente en Talent Garden es tener la oportunidad de estar en contacto continuo con emprendedores y aprender no solo de sus proyectos sino de sus éxitos, fracasos, ilusiones y frustraciones.

Mi experiencia me dice que una persona puede tener un proyecto brillante en su cabeza y a la vez no entender las fases para traducirlo en negocio. El mundo empresarial es complejo y cambiante, y cada vez más los emprendedores están necesitados de conocimientos que les permitan trabajar las habilidades técnicas específicas de su sector y habilidades blandas, por lo que una de las demandas más frecuentes es formación para el desarrollo de competencias.

Trabajar en conseguir una red de contactos sólida suele ser otra demanda muy frecuente, ya que el valor de este activo no tiene precio. En este sentido, a través de Talent Garden los emprendedores encuentran conexión con otros profesionales, mentores y posibles clientes, ayudándoles a cubrir esta necesidad.

Por último, el acceso a financiación sigue siendo una de las principales demandas, sea cual sea la fase de emprendimiento en la que se encuentre el emprendedor.



P.: ¿Percibes que existen a día de hoy retos relevantes en el emprendimiento femenino?

R.: Como he comentado en el apartado anterior, Talent Garden me hace abrazar multitud de proyectos, y esta oportunidad me permite tener una idea bastante formada sobre la experiencia desde la perspectiva de la mujer.

El emprendimiento femenino cuenta con muchos retos; algunos son obvios y otros más silenciosos, como la forma en la que afronta una autónoma su maternidad y la conciliación de su proyecto profesional y personal.

Lo que es una realidad es que las mujeres que emprenden tienen potencial para abordar desigualdades de género y promover cambios sociales muy positivos. Las empresas que son lideradas por mujeres influyen en las normas sociales, fomentando un mayor equilibrio en todos los niveles del mundo empresarial.

Los desafíos que pueden atravesar las mujeres cuando deciden emprender son reales y significativos, pero esto no está siendo un obstáculo a la hora de hacer crecer la lista. Por dar algunos datos, según el último Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación, la tasa de emprendimiento en mujeres, es decir, la proporción de emprendedoras respecto al total de población femenina, ha conseguido alcanzar el 6% que ostenta los hombres. En términos absolutos, los datos del Informe GEM que publica el Observatorio de Emprendimiento en España indica que el 36% de los autónomos en nuestro país son mujeres.

Hay camino por recorrer, pero se puede concluir que se está haciendo un trabajo ejemplar y la evolución de los datos de ambos observatorios muestran una tendencia muy esperanzadora.

P.: ¿Teletrabajo, trabajo flexible o totalmente presencial?

R.: Desde mi punto de vista, las tres opciones son válidas y pueden convivir de manera eficiente en una misma organización. A la hora de decidir cuál es la mejor opción en cada caso, es esencial considerar principalmente dos factores.

El primero es la cultura empresarial; las empresas que apuestan por un modelo determinado de trabajo, sea presencial, híbrido o remoto, deben conseguir que este modelo esté correctamente definido, que sea coherente con su cultura y que beneficie la eficiencia y rendimiento de sus equipos a través de los procesos.



El segundo factor es el tipo de rol que desempeña un empleado. Hay puestos de trabajo que están supeditados a la presencialidad, mientras que otros pueden realizarse de forma flexible sin que esto suponga un perjuicio para las partes.

Desde la perspectiva del empleado, hay que considerar que las opciones flexibles se traducen en un aumento en la atracción de talento y suelen ser sinónimo de conciliación y mejoras en la productividad y satisfacción general.

Aún con todos estos datos encima de la mesa, en líneas generales, en España el teletrabajo cuenta con poca implantación y su evolución no parece ser favorable; sin embargo, adaptarse a las necesidades cambiantes y promover modelos de trabajo flexibles es una de las claves para mejorar la competitividad y el bienestar laboral en el futuro.

Entrevista rápida a Marta Campos:

Pregunta: Si solo pudieses comer una cosa durante todos los días de tu vida sería..

Respuesta: ¡Dátiles! Uno de mis alimentos favoritos, alto en fibra y nutricionalmente completo.

P.: Un lugar del mundo para teletrabajar.

R.: Si has hablado conmigo más de 10 minutos, ya sabes que es Málaga.

P: La inteligencia artificial es...

R.: Una herramienta valiosa que aterriza para facilitarnos el día a día.

P.: La virtud que más valoras en las personas.

R.: La transparencia, necesito estar rodeada de personas honestas.