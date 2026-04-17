La Xunta licita 73 viviendas públicas en Vigo con una inversión de 15,7 millones

La Xunta licita la construcción de 73 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de San Paio de Navia, en Vigo, con una inversión de 15,7 millones de euros.

En concreto, se construirán dos inmuebles para 49 y 24 viviendas públicas en el Polígono 2 de San Paio de Navia. En el primer caso, el edificio contará con una vivienda de 1 dormitorio, 9 de 2 (de las que 2 estarán adaptadas para personas con movilidad reducida), 3 viviendas de 3 dormitorios y 6 de 4 estancias. En lo que respecta al inmueble de 24 viviendas, serán 20 de 3 dormitorios y 4 viviendas de 2 estancias (1 de ellas adaptada).

La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recoge hoy esta licitación y las empresas, como explicó la conselleira, podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 25 de mayo.

Allegue puso en valor la apuesta de la Xunta en materia de vivienda en Vigo y señaló que desde el pasado mes de marzo el Gobierno gallego ha licitado las obras de casi 300 nuevas viviendas en el Polígono 2 de Navia, con una inversión de 63,6 millones de euros.

Así, se licitó la construcción de 172 viviendas por 37,2 millones de euros y de otras 50 por 10,7 millones de euros, y las empresas pueden presentar ofertas hasta el 6 y el 11 de mayo respectivamente. Desde la Xunta recuerdan que son un total de 924 las futuras viviendas públicas ya en marcha en los Polígonos 1 y 2 de Navia (309 en obras), del total de 4.000 en Galicia con las que el Gobierno gallego avanza en el compromiso de duplicar el parque público residencial.