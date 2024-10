Así ha cambiado la oferta de alquiler en Pontevedra desde 2019: se disparan las viviendas turísticas

La provincia de Pontevedra disponía en el mes de febrero de este año 351.389 viviendas turísticas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un 4,98% del total de las viviendas de toda la provincia.

Y es que la oferta de alquiler de temporada se ha disparado en los últimos 5 años, desde el tercer trimestre de 2019, en toda España y, concretamente, en la ciudad de Pontevedra. Según un informe del portal inmobiliario Idealista, a nivel nacional hay un 33% menos de oferta de alquiler permanente, mientras que el alquiler de temporada ha crecido en un 232%.

En la capital de la provincia, la pérdida de oferta de alquiler permanente no es tan acusada, con un 3% menos que hace 5 años, mientras que en el caso de los arrendamientos turísticos se sitúa muy por encima de la media nacional, alcanzando un aumento del 800%.

Entre las que más ha crecido

Así, Pontevedra está entre las 10 capitales de provincia donde más ha crecido este tipo de alquiler; concretamente, se encuentra en el puesto décimo, por detrás de Jaén (2.500%), Murcia (1.614%), Tarragona (1.080%), Granada (1.039%), Castellón de la Plana (1.000%), Vitoria-Gasteiz (933%), Córdoba (986%), Huesca (900%) y Cuenca (850%).

Unos incrementos espectaculares que se han dado, principalmente, tal y como indica el informe de Idealista, en pequeños mercados en los que hasta ahora este fenómeno era prácticamente inexistente, por lo que las subidas muestran datos así de vistosos.

En los grandes mercados turísticos del país, los incrementos también son fuertes, pero no alcanzan estos porcentajes. Es el caso de Málaga, con un 466% más, Alicante (309%), Sevilla (279%), Valencia (276%), Barcelona (244%), Bilbao (217%) y Palma (208%). Menores son en Madrid (159%) y San Sebastián (136%).

En el resto de capitales de provincia de Galicia, A Coruña ha crecido un 452%, Ourense un 200%, mientras que en Lugo no hay datos, ya que no existían viviendas en esta modalidad de alquiler en 2019, por lo que no se ha podido establecer su evolución.

Si atendemos al peso de los alquileres de temporada sobre el total del mercado, en el caso de Pontevedra los números sí que se sitúan en un 6%, casi la mitad de la media nacional, que es de un 14%. En Galicia, A Coruña es donde más tienen, con un 9% del total, mientras que en Lugo y Ourense sólo un 2% y un 1%, respectivamente.

Un 170% más con respecto a 2023

La fotografía cambia si se analizan los datos con respecto al tercer trimestre del año pasado. En España, hay un 5% menos de oferta de alquileres permanentes y un 39% más de alquileres temporales; en el caso de Pontevedra, sí que experimenta un aumento en el caso de la oferta de alquileres permanentes, un 7% más, siendo una de las 8 capitales de provincia de las 52 que muestra datos en positivo.

Mientras, en los alquileres temporales, la oferta ha crecido con respecto al año pasado en un 170%. Así, se sitúa como sexta capital de provincia en la que más ha aumentado este tipo de alquiler en el último año, por detrás de Badajoz (2743%), Lleida (400%), Zamora (300%), Murcia (253%) y Cáceres (200%).