Gradiant desarrolla en Galicia la primera neurona fotónica autosostenible y autónoma

El centro tecnológico Gradiant está trabajando en la primera neurona fotónica autosostenible. Esta es capaz de operar sin necesidad de energía externa, al aprovechar y reutilizar sus propias pérdidas de luz para alimentar y gestionar sus propios componentes.

Según indica la empresa viguesa, esta neurona también destaca por su carácter autónomo: puede operar sin control externo y decidir de forma independiente cómo y a dónde dirigir la energía para poder activarse a sí misma.

De esta forma, la neurona fotónica de Gradiant se sitúa como un elemento clave en el desarrollo de arquitecturas inteligentes más avanzadas. En la actualidad se encuentra en proceso de patente.

"La innovación que estamos desarrollando radica precisamente en la capacidad de recoger esas pérdidas y reutilizarlas como fuente de energía, logrando así un sistema autosuficiente y autosostenible", ha detallado la responsable del área de Micro-Nanoelectrónica y Fotónica de Gradiant, Marta Castro.

Según defiende la compañía, este desarrollo representa un cambio de paradigma a la hora de concebir los sistemas fotónicos y su eficiencia: "No solo reducimos el consumo, sino que transformamos lo que hasta ahora se consideraba una pérdida en un recurso".

Este avance supone un paso relevante hacia el desarrollo de sistemas tecnológicos más eficientes y sostenibles, especialmente en ámbitos como la Inteligencia Artificial, cuyo entrenamiento y operación requieren enormes cantidades de electricidad.

proyecto bLOSSom

"Esto abre nuevas posibilidades para diseñar sistemas más sostenibles y autónomos, especialmente en entornos donde el acceso a energía es limitado o inexistente”, añade Castro sobre un avance que se enmarca en el proyecto bLOSSom (Sustainable Photonic Systems through Autonomous Loss Harvesting).

Este es el primer y único proyecto EIC Pathfinder Open liderado por un centro tecnológico gallego, en una de las convocatorias más competitivas del programa Horizonte Europa. El consorcio está liderado por Gradiant y cuenta con la participación del centro de investigación CiTIUS de la Universidade de Santiago de Compostela,