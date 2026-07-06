Así es la propuesta más gallega del verano: Bimba y Lola y Bico de Xeado unen fuerzas en forma de helado

Bimba y Lola y Bico de Xeado, dos marcas gallegas con mayor proyección, han unido fuerzas para lanzar Cala Bimba, el primer helado de la firma de moda.

Se trata de una edición especial de calamansi, un fruto cítrico originario del sudeste asiático con notas entre la lima, la mandarina y la naranja, creada como parte de la experiencia estival de la nueva colección pop up de Bimba y Lola.

La propuesta pudo descubrirse por primera vez el pasado sábado 4 de julio en Sanxenxo, donde el emblemático carrito bici de Bico de Xeado recorrió el Paseo de Silgar repartiendo helados entre vecinos y visitantes. A pie de playa, la acción convirtió el paseo marítimo en el primer escenario de esta colaboración, pensada para celebrar el inicio del verano y trasladar el universo de Cala Bimba también al terreno del sabor.

La alianza entre ambas compañías pone en valor el origen gallego de las dos firmas y su capacidad para proyectar producto, identidad y experiencia más allá de su territorio. Moda, gastronomía y verano se cruzan en una iniciativa que transforma el helado en una extensión de la colección, incorporándolo como un elemento más de la propuesta de marca.

El lanzamiento forma parte de la experiencia Cala Bimba, presente este verano en tres destinos vinculados al estilo de vida mediterráneo y atlántico: Sanxenxo, Menorca y Tarifa. En estos enclaves, el helado estará disponible en las pop ups de Bimba y Lola-Cala Bimba como obsequio por compra y hasta fin de existencias.