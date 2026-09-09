Vigo estrena StartTIC para impulsar 30 proyectos tecnológicos, la mayoría vinculados a la IA

El Consorcio Zona Franca de Vigo inauguró este miércoles su nueva incubadora de Alta Tecnología StartTIC, una iniciativa que nace con el objetivo de dar un "impulso definitivo" a 30 proyectos innovadores seleccionados entre más de 90 candidaturas.

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, fue el encargado de abrir el acto de bienvenida de esta primera edición y destacó tanto la elevada participación en la convocatoria como la importancia de la colaboración público-privada para favorecer el nacimiento y crecimiento de nuevos proyectos emprendedores.

Regades también puso el foco en el peso que ha alcanzado el empleo tecnológico en el área de Vigo, donde, según señaló, supera ya el 13,5% del total, más del doble de la media nacional, situada en torno al 6%.

Acompañamiento para convertir las ideas en empresas

El presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas, una de las entidades promotoras de StartTIC, explicó que el "objetivo" de la incubadora es ofrecer asesoramiento y acompañamiento a los proyectos para facilitar su crecimiento.

También intervino el gerente del Centro Tecnológico Gradiant, Fernando Jiménez, quien mostró su satisfacción por participar en una iniciativa destinada a favorecer el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos y expresó su deseo de que alcancen el éxito.

Por su parte, Javier Collado, director general de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde), encargada de financiar StartTIC, agradeció el esfuerzo de los emprendedores y confió en que las iniciativas seleccionadas puedan convertirse pronto en proyectos consolidados.

El alcalde de Vigo y presidente de Zona Franca, Abel Caballero, cerró el acto avanzando que la próxima semana se reunirá con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para solicitar más recursos destinados a este tipo de programas.

"La inmensa mayoría de estos proyectos van a ser grandes proyectos de éxito, porque se dan las circunstancias", aseguró Caballero, quien subrayó el papel de la nueva incubadora como herramienta para favorecer el emprendimiento tecnológico.

Vigo concentra casi la mitad de los proyectos y la IA domina la convocatoria

De las 30 iniciativas seleccionadas, 14 proceden de Vigo, aunque también hay proyectos de otros municipios del área como Cangas, Tui, Marín o Mos. La convocatoria incorpora además propuestas de A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Santiago y Vilagarcía de Arousa, así como de León y Portugal.

La mayoría de las iniciativas se encuentran en fases tempranas de desarrollo o han sido creadas recientemente, aunque las startups y proyectos ya constituidos representan cerca de un tercio del total.

Entre las áreas con mayor presencia figuran el desarrollo de software, las aplicaciones, los videojuegos, el procesamiento de datos, el hosting y los portales web, con una amplia variedad de tecnologías digitales. Por encima de todas ellas sobresale, sin embargo, la Inteligencia Artificial, presente como elemento transversal en buena parte de los proyectos.

En concreto, ocho de cada diez iniciativas utilizan alguna modalidad de IA, desde Inteligencia Artificial generativa hasta agentes autónomos. Además, alrededor de un 20% trabaja con tecnologías vinculadas a la ciberseguridad y la soberanía del dato, con soluciones que abarcan desde la protección de infraestructuras críticas hasta la detección de deepfakes.

El mapa tecnológico se completa con proyectos basados en Internet de las Cosas (IoT), robótica y Edge Computing.

Las 30 iniciativas seleccionadas son Aiduorio, Aquiax, Auria HR, Braincube V2V, Cadmo Concursal, Caropening, Crifsal, Crisol X Stone, Earlify Health, Ecovuela, Edgecontinuum, Emotive Tech, Enrolamar, Humaind.X.Labs, I love IFC, Indigital, Kernel Security, Kimana, Lemsi, Localdat, Meteomapgal, Nexaveris, Oceanvoice, Opinsys, Orbia, Prevencumplen, Revyc, Sipd-M, Sizit AI y Upinc.