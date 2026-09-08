La Impact Social Cup arranca en Vigo su gira por 10 ciudades para impulsar el emprendimiento con impacto

La 3.ª edición de la Impact Social Cup inicia su andadura este año con un tour nacional que recorrerá 10 ciudades españolas. El objetivo de esta gira es conectar directamente con los ecosistemas locales, presentar las oportunidades que ofrece la competición e impulsar proyectos empresariales orientados al impacto social.

La primera parada de este recorrido oficial será Vigo, en un evento organizado en colaboración con el Círculo de Empresarios de Galicia. La jornada, que tendrá lugar este jueves 10 de septiembre a partir de las 17:00 horas , servirá como punto de encuentro entre emprendedores, instituciones y empresas clave del panorama regional.

El encuentro, al que se podrá acceder retirando una entrada previamente por la web, contará con una agenda centrada en las oportunidades de negocio, los aprendizajes del sector y el análisis de la situación del emprendimiento en Galicia:

La apertura institucional correrá a cargo de María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia; quien dará paso a Carmen Pino y Tomás Garnelo, fundadores de Impact Social Cup, que expondrán las novedades de la edición 2026 y las vías de participación para los proyectos aspirantes.

La jornada continuará con una mesa de experiencias, donde emprendedores compartirán aciertos y aprendizajes de sus trayectorias. Participarán Águeda Ubeira (CEO y fundadora de Vanetta), Juan Luis Vázquez (CEO y cofundador de Casa Outeiro) y Fran Boira (cofundador de Kreios Space).

A continuación será el turno de abrir un debate sobre el ecosistema gallego, con una mesa de análisis sobre Qué funciona y qué no en el ecosistema emprendedor gallego, con la presencia de Marta Mariño (directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta de Galicia), Pablo Grandío (director de Treintayseis) y Lalo García (fundador de The Way Startup Summit).

El evento concluirá con un espacio de networking informal para facilitar el intercambio de ideas e iniciativas entre los asistentes. La reserva de entradas ya se encuentra abierta a través de los canales oficiales de la organización.