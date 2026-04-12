Ites: El proyecto de un psicólogo gallego que especializó su librería en bienestar emocional

Psicólogos, profesores, orientadores, psicopedagogos y también padres saben de la existencia de la Librería Ites en las inmediaciones de la antigua estación de autobuses de Vigo. Pero lo cierto es que no hace falta tener un número de colegiado para adquirir los libros que se encuentran en sus estanterías y que tratan aspectos como el trastorno del espectro autista, la hiperactividad, las altas capacidades, TDAH o la dislexia. Pero también el pánico, las habilidades sociales, TOC o problemas de conducta.

Sí es recomendable contar con la orientación previa de un profesional que indique cuál sería el mejor refuerzo o herramienta para cada caso en cuestión. También en esta librería, que lleva abierta en Vigo un cuarto de siglo, cuentan con conocimientos para guiar en el proceso.

El bienestar emocional, la inclusión y el tratamiento de psicopatologías están detrás de todo tipo de libros, juegos y material didáctico, en definitiva, que no siempre se encuentran en las librerías generalistas de la ciudad. A este negocio de Gregorio Espino no solo acude gente de Vigo, sino también de otros puntos de Galicia y del resto de España.

Librería Ites en Vigo. P.P.F.

Legado familiar

Javier Vilanova, coruñés de nacimiento y vigués de adopción, siguió con el legado de su padre, psicólogo de profesión, que fue un pionero en su época a la hora de llenar una librería especializada en la materia y que no existía en ningún otro lugar. "Empezó a pasar consulta en un piso y luego para otra pequeña oficina empezó a llevar libros de psicología, test... Compañeros de él iban a verle y sentían mucha curiosidad por este material que traía", explica el actual gerente de la tienda en Vigo -en A Coruña también hay una tienda hermana-.

Hoy por hoy y tras aquella idea que el padre de Javier tuvo hace más de 40 años, Ites es una librería especializada en psicología y en psicopedagogía, y en donde se pueden encontrar herramientas tanto para tratar un Trastorno de la Conducta Alimentaria como para identificar un posible caso de abuso sexual -se emplea en juzgados-. "Tocamos varios campos. Aquí te vas a encontrar pues el último libro de dislexia, de depresión, de autismo o de TEA. Para niños, pero también para adultos", explica el gerente de la librería. "Más que psicología 'popular' es más psicología clínica. Nuestros clientes potenciales son psicólogos, psicopedagogos, orientadores o logopedas que, a su vez, luego nos recomiendan. Tenemos libros y fichas que no se encuentran en otros sitios", añade.

Librería Ites, en Vigo. P.P.F.

"Tengo un problema con las rabietas de mi hijo"

Por la librería Ites también entran padres preocupados: "Entran y nos cuentan que tienen un problema de 'rabietas' o de sueño", explica Javier. "También tenemos juegos para afrontar el duelo o para gestionar separaciones y divorcios", anota.

En los últimos tiempos, en Ites notan un incremento de peticiones relacionadas con altas capacidades, TEA o Asperger, pero también con la demencia o el deterioro cognitivo. "En lo tocante al TEA, en donde notamos mucho estas peticiones, lo cierto es que todavía se desconoce el origen, pero lo que sí hay cada vez más son herramientas para diagnosticarlo", explica Javier. "Yo creo que ya existía hace 30 o 40 años, pero, eso, cada vez tenemos más herramientas para identificarlo", añade.

Exterior de la Librería Ites, en Vigo. P.P.F.

En Ites también cuentan con manuales para aprender lenguaje de signos, o para trabajar la autoestima tanto en niños como en adultos. "Trabajamos con editoriales especializadas, entre ellas, Pirámide o CEPE", remarca Javier. "Siento que somos una librería de confianza", añade.

"Desde los centros nos piden de todo. Y es que tenemos de todo. Hay personas que llegan un poco perdidas, que no saben por dónde empezar a trabajar, y aquí sí que podemos ayudarles", cuenta Ángeles Fernández, compañera de Javier. "Viene gente desde muchos lugares. De fuera de Galicia también o de países latinoamericanos", concluye.

Sin duda un espacio en Vigo para perderse y bucear en títulos que no han sido escritos para entretener, sino para sanar mental y emocionalmente y ayudar a la inclusión y a una mejor convivencia.