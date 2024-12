Librouro, más de medio siglo de historia en Vigo: 'Hay que entender la pasión de tus lectores'

Librouro, con más de medio siglo de vida en Vigo, puede atestiguar el tardofranquismo, la defensa del gallego en una época en la que sus máximos exponentes literarios se encontraban en el exilio o una "crisis" del papel que nunca fue tal gracias a quien siempre prefirió pasar hojas con los dedos en lugar de hacerlo apretando un botón.

Pero la de Librouro es también una historia de amor: Amor a la cultura y el amor de una pareja, la formada por Antón Patiño y Raimunda Pérez, que fundó la librería, en 1967, en la calle Eduardo Iglesias de la ciudad olívica. "Fundar unha librería foi unha idea romántica que sempre tivera a miña nai", cuenta Xurxo Patiño, actual gerente y responsable junto a su hermana Nuncha.

Los fundadores de Librouro se conocieron en Monforte de Lemos, pero asentaron su proyecto vital en Vigo. Él había trabajado en diferentes sectores, entre ellos, la gestión del butano en la localidad lucense. Ella, procedente de una familia más acomodada, estudió magisterio. "Había un contraste entre o meu pai e a miña nai. Ela falaba castelán e el, galego. O meu pai poñía moita euforia en todo o que facía e ela era moito máis pragmática", recuerda Xurxo. "Precisamente, ese contraste fixo que ambos entendesen a vida como algo con máis posibilidades que, simplemente, as cuestións convencionais. De aí que a miña familia se decantase por vivir en terreos culturais", añade.

La librería viguesa abrió un mes de septiembre con una planta y una entreplanta y, actualmente, tiene tres, en total, abiertas al público. En este amplio espacio se ofrecen al potencial lector 80.000 ejemplares y 25.000 títulos físicos. Sin embargo, la base de datos de Librouro está integrada por 1,8 millones de títulos y, los que no forman parte de la misma, se pueden conseguir en apenas dos días.

Fachada de Librouro, en Vigo. Treintayseis

Un proyecto que siempre apostó por el gallego

Dadas las dificultades que entrañaba el sumergirse en un proyecto que apostase íntegramente por el gallego en un marco a todas luces adverso para ello, el franquismo, Librouro integró libros en diferentes idiomas -también gallego-. Sin embargo, tal y como su propio nombre indica y así lo reitera su gerente, "chamar ao proxecto Librouro -que llegó a integrar también una editorial- xa é toda unha declaración de intencións" y "o seu eixo sempre estivo no libro galego".

En sus primeros años de andadura, Librouro fue punto de encuentro cultural y albergó charlas políticas protagonizadas por corrientes ideológicas galleguistas, de izquierda y comunistas. "O obxectivo era difundir a cultura galega. As bolsas tiñan a bandeira de Galicia e as tarxetas tiñan tamén a bandeira e o hino galego", remarca Xurxo. "Había obra prohibida, como 'Sempre en Galiza', que se vendía ás agochadas. Tamén se vendían libros con firmas de Neira Vilas que el enviaba dende Cuba", añade.

Interior de la librería Librouro, en Vigo. Treintayseis

El libro digital y el físico "conviven"

Xurxo recuerda cómo, con la irrupción del libro digital, se llegó a dar por "morto" al sector de las librerías: "Dicían que non chegaríamos ao 2010", recuerda Xurxo. "Eran declaracións que non tiñan moito sentido. Ao final son dous espazos que interactúan: O dixital e o físico. O libro, como diría Irene Vallejo, é unha ferramenta perfecta", añade. "É moito máis util, para a concentración, que o formato dixital, aínda que haxa cuestións con maior lóxica no eido dixital, por exemplo, unha enciclopedia. Pero a lectura é máis eficiente en papel", apunta.

Xabier está convencido de que "a competencia real do libro en papel son os malos hábitos de compra aos que nos está levando a sociedade. Non somos conscientes da importancia de que haxa comercios ao noso redor. A xente moza merca en Amazon destruindo os seus posibles postos de traballo".

"A literatura galega sempre tivo un nivel encomiable"

Si de algo siguen sacando pecho en la librería Librouro es de la literatura gallega que, según su gerente, "sempre tivo un nivel encomiable, especialmente, no mundo da literatura infantil e xuvenil". Sin embargo, prosigue Xurxo, "o que falla non é a calidade literaria, senon a perda de galegofaltantes e lectores en galego".

A nivel de Galicia, la venta de libros en gallego supone un 18% del total. Sin embargo, insiste Patiño, "a literatura en galego está nun moi bo momento, con escritores que teñen recoñecementos fóra de Galicia. Temos o caso recente de Manuel Rivas", explica. "Nos últimos anos levamos más dunha ducia de premios nacionais de poesía, teatro, literatura infantil, de narrativa...", anota, recordando que la competencia son libros publicados en castellano y en el resto de las lenguas cooficiales, entre ellas, el catalán, con un importante nivel de publicación en su lengua.

Para el responsable de Librouro, en la recuperación de los lectores en gallego, "as editoriais están facendo un bo traballo", pero "o que falla é a parte pedagóxica e a da administración, porque o bilingüismo harmónico non foi por bo camiño".

Del mismo modo, y dado que "a lectura é o piar fundamental para o desenvolvemento cultural, educativo e formativo dun pobo", el librero urge el desarrollo de proyectos para Vigo como la Biblioteca del Estado.

Interior de la librería Librouro, en Vigo. Treintayseis

La Navidad, la época más potente

En Librouro se enfrentan, actualmente, a la época más potente del año en cuanto a la venta de libros: "Malia todo, o libro continúa tendo un recoñecemento social. Da un poso de bo gusto e de boa intención. Esto contribúe a facer del un agasallo", reconoce Xurxo.

Cuando le preguntan a Xurxo por la fórmula para tener un negocio próspero dentro de un sector como el de las librerías, asegura que responde a la conjunción de dos aspectos: Por un lado, la implicación social y cultural -presentaciones, cuentacuentos, charlas- y, por la otra, el mantenimiento del rendimiento comercial: "É difícil, porque é un mercado sobresaturado de publicacións. Pero hai que tecer unha boa rede de clientes, e saber entender a paixón dos teus lectores. Axudarlles a atopar o libro que lles poida enganchar e que sexa satisfactorio para eles", concluye Xurxo.