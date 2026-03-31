'Resto Cero': El programa de la UVigo que busca sensibilizar sobre el impacto de los residuos

Se llevará a cabo en centros escolares próximos a los tres campus y tratará de abordar la sostenibilidad en lo que tiene que ver con modelos de consumo y producción

La iniciativa "Resto Cero", impulsada desde la Universidade de Vigo, se basará en un programa de divulgación científica pensado para sensibilizar a la sociedad y, de manera especial, a los más jóvenes, sobre el impacto que generan los residuos. También sobre la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad en lo que tiene que ver con modelos de consumo y producción. El programa se extenderá a todo el mes de abril.

Esta acción se basa en la declaración que hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas para el 30 de marzo, que, desde 2022, es el Día Internacional de Residuos Cero. La Unidade de Cultura Científica e da Innovación da Universidade de Vigo se suma a esta conmemoración con un programa de actividades enmarcado en su plan anual Ciencia de ida e volta, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

El eje fundamental del programa será una serie de vídeo-podcast realizada en las radios escolares de cuatro centros educativos de los entornos de los tres campus. En estos espacios, el alumnado de Primaria y de Secundaria tendrá la oportunidad de entrevistar a personal investigador de la Universidade de Vigo especializado en campos como la ingeniería química ambiental, el derecho, la ingeniería aeronáutica, el arte o la economía circular aplicada al tejido empresarial gallego. El resultado se publicará en las plataformas Spotify, Youtube, y Spreaker.

El programa

El primero de estos encuentros se celebrará el próximo 10 de abril en el CEIP de Laredo, en Redondela. El investigador Óscar Martínez Rico, del grupo EQ1 FEQxLab, especializado en soluciones sostenibles para el sector textil, y el artista Alejandro Fuertes, que investiga el uso de los residuos urbanos como material artístico, conversarán con el alumnado de Primaria.

El próximo 20 de abril será el turno del CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo, en Cangas. Allí, el investigador Miguel Rodríguez Méndez, del centro de investigación interuniversitario Ecobas, atenderá las preguntas sobre economía circular del estudiantado de Sexto de Primaria.

Por otro lado, la investigadora Aida Díez Sarabia, del Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales, Cintecx, estará en el CEIP Toural de Vilaboa el 21 de abril, en donde hablará con los alumnos de Tercero, Quinto y Sexto de Primaria sobre cómo transformar los restos alimentarios en recursos útiles.

Finalmente, el 22 de abril, en el CEIP Vilar de Barrio, en Ourense, los investigadores Eva Fernández González, del grupo de investigación Medea Iuris Crea; y Carlos Ulloa Sande, del GTA Grupo de Tecnologías Aeroespaciales, abordarán el problema de los residuos espaciales desde la perspectiva jurídica y de la ingeniería aeronáutica.

Análisis de los propios hábitos

En el marco de toda esta programación, se desarrollará, del mismo modo, una encuesta de autopercepción dirigida al alumnado de estos centros. Se buscará conocer su visión sobre sus propios hábitos de generación de residuos, de reciclaje, así como sus aportaciones para solucionar toda esta cuestión.

Con esta acción se pretende, dicen desde la UCC+i "propiciar unha reflexión entre a rapazada e incorporar a súa voz na xeración de coñecemento científico con potencial impacto en políticas públicas e decisións ambientais".

Por último, el programa se completará con un taller de identificación de residuos que tendrá lugar en el marco de la expo-feria científica "A ciencia que vén ten nome de muller", en la que los participantes tendrán que reconocer el origen de los residuos y clasificarlos correctamente para su reciclaje.