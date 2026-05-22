Confirmado: 233 plazas de alojamiento para estudiantes y trabajadores menores de 30 años que cumplan este requisito

Una joven se come un trozo de pizza en su habitación Freepik

Buenas noticias para estudiantes y trabajadores menores de 30 años. La Xunta de Galicia ha abierto esta semana el plazo de solicitudes para solicitar una de las 233 plazas que oferta en sus residencias juveniles.

La convocatoria, que ya está publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), está destinada tanto a estudiantes como a personas trabajadoras que no superen los 30 años de edad y cumplan una serie de requisitos.

Alojamiento para estudiantes y menores de 30 años

En concreto, el programa de la Xunta se dirige a jóvenes que posean la nacionalidad española, procedan de un país miembro de la UE o sean extranjeros residentes en España y se correspondan con alguno de los tres perfiles que se diferencian.

De este modo, los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a 200 plazas en las residencias juveniles localizadas en Lugo, Ourense y Vigo.

Para ello, deben estar matriculados en Bachillerato, FP, estudios universitarios de Grado o equivalente, doctorados o másteres universitarios oficiales, así como haber cumplido los 16 años y que en su ayuntamiento no exista oferta pública para cursar los estudios o no haya alcanzado la nota de corte o puntuación mínima exigida.

Por otra parte, se reservan 15 plazas para el estudiantado colaborador que deberá desarrollar un proyecto de actividades en la residencia centrado en áreas de información juvenil, ocio, nuevas tecnologías y deporte.

"En este caso, deberá haber cumplido los 18 años, haber sido residente en alguno de estos centros y tener una renta familiar inferior al 150% del IPREM del año en curso", señala la Xunta de Galicia.

La juventud trabajadora también está incluida en esta convocatoria. De hecho, cuenta con 18 plazas.

Para poder optar a una de ellas su lugar de trabajo debe radicar en un ayuntamiento distinto al de su residencia habitual. A esto se añade que, en casos de contratos temporales, estos deben tener una duración mínima de 3 meses contados desde la finalización del plazo de solicitudes.

Duración máxima de la estancia y cómo inscribirse

Las estancias en cada centro, informa la Xunta, tendrán una duración máxima de 11 meses.

El Centro Residencial Xuvenil LUG, en Lugo, contará con capacidad para 81 personas, mientras que la residencia Florentino López Cuevillas, en Ourense, acogerá a 60 solicitantes y la residencia Altamar de Vigo a 92. Esta es la distribución de las plazas:

Concello Residencia Nº de plazas para estudiantes Nº de plazas para estudiantes colaboradores Nº de plazas para personas trabajadoras Total Lugo Centro Residencial Xuvenil LUG 71 4 6 81 Ourense Florentino López Cuevillas 50 5 5 60 Vigo Altamar 79 6 7 92

Además, el programa del Gobierno gallego reservará dos plazas específicas en cada residencia para mujeres víctimas de violencia de género, hijos de estas o jóvenes con expediente de protección abierto.

Los interesados podrán presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Xunta utilizando los formularios normalizados, hasta el próximo 22 de junio.

"Una vez finalizado este período, el baremo competitivo considerará de forma preferente la renta de la unidad familiar ponderada sobre el IPREM de 2026".