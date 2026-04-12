Jorge Puig y Andreia Santos ganan la Vig-Bay con más participación de la historia

La Vig-Bay celebró su 25 aniversario de la mejor manera posible: Con un tiempo favorable y un incremento en la participación del 23,49%: En total, 8.450 participantes, entre ellos, los 40 integrantes de DisCamino, los 6.450 que se atrevieron con la media y los 2.000 que recorrieron los 10 kilómetros que separan Baiona y Nigrán.

Con un tiempo más que favorable, pues, a pesar de que la lluvia amenazó algunos tramos, lo cierto es que el sol no apretó y las condiciones climáticas fueron óptimas para completar los trayectos. "Hizo el tiempo perfecto para correr. El viento fue ligero y a favor", señaló Javier Giráldez, uno de los corredores que completó con éxito la prueba. "Es la mejor carrera de Galicia. Creo que había más gente que nunca", anotó.

Pistoletazo de salida

Abel Caballero, regidor olívico, fue el encargado de dar -literalmente- el pistoletazo de salida a la prueba, que arrancó tras escucharse el himno de Galicia en la avenida de Samil, en donde se instaló el arco de salida. También hubo representación política en el pelotón de carrera, concretamente, de la Xunta de Galicia: Alfonso Rueda participó como guía de uno de los participantes de DisCamino, algo que ya viene siendo habitual por parte del presidente autonómico.

Minutos antes, la avenida viguesa se convirtió en un ir y venir de corredores que, minutos antes, se dedicaron a entrenar, a calentar y a concienciarse para la esperada y exigente prueba.

Los primeros en salir, en mitad de una gran ovación, fueron los participantes de DisCamino. A continuación, pasadas las 10:00 horas de la mañana, tomaron el vial que separa la ciudad olívica de Nigrán y Baiona para encarar los 21 kilómetros de la cita deportiva.

Ganadores

Finalmente, Jorge Puig Malvar, del Club Deportivo Pinarium-M se alzó con la victoria en la categoría masculina -también primero de la general- tras completar la media maratón en un tiempo de 01:05:48. Andreia Santos hizo lo propio en 01:16:06. La participante, 38 de la general, acudió a la cita de manera independiente.