Vigo vuelve al mapa nacional de las carreras de obstáculos con una de sus pruebas más potentes

La playa de Samil volverá a convertirse el próximo domingo 4 de octubre en uno de los grandes escenarios de las carreras de obstáculos en España con la celebración de la XII edición del Desafío Boot Camp, una prueba ya consolidada en el calendario deportivo de Vigo.

La cita ofrecerá para las categorías de adultos un recorrido de aproximadamente 6-7 kilómetros con entre 30 y 35 obstáculos, diseñado para poner a prueba la resistencia, la fuerza, la agilidad y la capacidad de superación de los participantes.

El Desafío Boot Camp está abierto tanto a corredores que buscan competir al máximo nivel como a quienes prefieren afrontar la prueba desde una vertiente más lúdica.

Las categorías competitivas se complementan con Popular Party y Equipos, enfocadas en la diversión y el compañerismo, además de las modalidades Kids, con circuitos adaptados para niños y niñas.

Una prueba que atrae a corredores de fuera de Galicia

En la edición de 2025, más del 40 % de los participantes procedían de fuera de la provincia de Pontevedra y más de un 10 % llegaban de otros países, principalmente de Portugal, reforzando el papel de la prueba como atractivo de turismo deportivo.

La organización espera volver a reunir este año en Samil a alrededor de 2.000 deportistas, acompañantes y espectadores durante una jornada que combinará deporte, ocio y espectáculo.

Varias de las categorías ya han completado sus plazas, aunque las inscripciones continúan abiertas a través de la web oficial del Desafío Boot Camp.