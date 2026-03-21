El mediocampo del Celta, en horas bajas: Illaix se suma a Vecino y Román en la enfermería

La alegría por la clasificación para cuartos de final de la Europa League tras vencer al Lyon se ha visto ensombrecida por la mala suerte que está teniendo el Celta en las últimas semanas con las lesiones que están afectando a su medio del campo.

A la lesión de larga duración de Miguel Román, que se perderá lo que queda de temporada, y la más reciente de Matías Vecino, se une ahora la de Illaix Moriba.

El hispano-guineano sufre una tendinopatía en la rodilla derecha, lo que le obligará a mantener reposo y ser tratado con fisioterapia; su regreso a los terrenos de juego está, en estos momentos, pendiente de cómo evolucione la lesión en los próximos días.

Por el momento, no ha entrado en la convocatoria para el partido de este domingo ante el Alavés, que se disputa a las 16:15 horas en Balaídos. Tampoco lo han hecho Marcos Alonso y Carl Starfelt por decisión técnica, para que se recuperen tras el esfuerzo del pasado jueves.

En el medio, Claudio Giráldez ha convocado a Andrés Antañón, que ya fue llamado para el partido ante el Lyon.