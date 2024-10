Examen de conciencia del Celta tras perder en Leganés: "No hemos sido nosotros en ningún momento"

En el fútbol hay dos maneras de perder: Con dignidad y sin ella, y, para buena parte de los aficionados celestes, ejemplo de lo primero fue el encuentro del Celta ante el Real Madrid y, de lo segundo, el partido de este pasado domingo contra el Leganés.

Los del Claudio Giráldez no hicieron un buen papel ante los madrileños, encajando nada menos que tres goles tras el pitido del inicio del segundo tiempo. La falta de puntería condenó a los olívicos, una puntería que sí afinaron sus adversarios sobre el terreno de juego y que los de Vigo no fueron capaces de remontar. "Non fomos capaces de xerar tanto xogo na segunda parte como na primeira", lamentó Iago Aspas en declaraciones a Celta Media tras el encuentro. "É un varapalo moi duro este tres a cero", anotó.

Por su parte, el también jugador celeste, Marcos Alonso, se mostró más crítico con el papel desempeñado por el equipo: "Creo que no hemos sido nosotros en ningún momento, pero bueno, que nos sirva para seguir trabajando más, si cabe", manifestó. "Pocas cosas positivas en el partido de hoy. En la reacción a los goles nos hemos descompuesto un poco", lamentó.

Por último, el canterano Hugo Álvarez se mostró más esperanzado: "Todo debe servirnos para aprender. Ahora tenemos un partido en copa que afrontamos con mucha ilusión", manifestó el canterano ourensano en alusión al encuentro de copa de este miércoles ante el UD San Pedro - Celta (21:00 horas).