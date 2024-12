Las polémicas de Rafel Louzán, nuevo presidente de la RFEF: Fue condenado por prevaricación

Tal y como él mismo adelantaba recientemente -pues confiaba en contar con una amplísima mayoría asamblearia-, el gallego Rafael Louzán ha resultado vencedor, por delante de Salvador Gomar, en las elecciones a la Presidencia y la Comisión Delegada de la Real Real Federación Española de Fútbol para el periodo olímpico 2024-2028.

Tal y como recoge la propia Real Federación Española de Fútbol, Louzán nació en Ribadumia, provincia de Pontevedra, en octubre de 1967. Funcionario de la Administración Local de profesión, el nuevo titular de la RFEF llegó a la política en 1995. En aquel año fue investido teniente alcalde de su localidad, pero también diputado provincial por la Comarca de O Salnés. Precisamente, en 1995 Louzán asumiría una de las vicepresidencias de la Diputación de Pontevedra, una pasarela antes de llegar a la presidencia de la misma entidad, en 2003.

El 19 de diciembre de 2014 resultó elegido presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, siendo reelegido sin necesidad de votación en diciembre de 2018. Este cargo lo ha ostentado hasta la actualidad, así como el de vicepresidente de la propia RFEF.

Condenado por prevaricación

El nombramiento de Louzán como presidente de la Real Federación Española de Fútbol es oficial, sin embargo, podría ser impugnado por el Gobierno Central y por el Comité Superior de Deportes, organismo que, tal y como recogió El Español, insistió en que los candidatos no debían tener posibles inhabilitaciones pendientes.

Y es que el titular de la RFEF, que fue condenado por prevaricación en una subvención de 93.000 euros para remodelar el campo de fútbol de Moraña cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra, tiene pendiente una resolución judicial por parte del Tribunal Supremo -el propio Louzán presentó recurso-. La misma, que resolverá si se inhabilita o no al ribadumiense para ocupar un cargo público, se conocerá el próximo 5 de febrero.

Defensa de Rubiales

A pesar de que Louzán quiso desvincularse de la senda marcada por el anterior presidente de la RFEF, Luis Rubiales -incluso el máximo mandatario gallego, Alfonso Rueda, llegó a decir que tanto él como Louzán opinaban que Rubiales debía dimitir por el caso Jenni Hermoso-, lo cierto es que, en un primer momento, el recién nombrado titular de la Federación Española de Fútbol restó importancia al caso: "Son errores que se cometen en la vida", manifestó restando importancia al suceso y al tiempo que destacó que Rubiales ya había pedido disculpas.

Polémica en Vigo

Una de las últimas polémicas en Vigo que habrían salpicado al nuevo presidente de la RFEF, tendrían que ver con la no inclusión de la ciudad olívica como una de las sedes del mundial de fútbol.

El regidor olívico, Abel Caballero, culpó al ribadumiense de lo anterior: "Louzán hizo todo lo posible para que Vigo no fuera seleccionado para el Mundial. Lo hizo él, y fue él quien anunció que Vigo no estaría en el Mundial", proclamó Caballero, quien no descarta acudir a los tribunales para exigir que se aclare por qué se adoptó esta decisión.