Susana Rodríguez Gacio: "La semana previa a los Juegos Paralímpicos me costó mucho gestionar la presión"

Para muchos, Susana Rodríguez Gacio (Vigo, 1988) es un espejo en el que mirarse. Un ejemplo de que los límites no existen, solo aquellos que nosotros mismos nos ponemos, y de que con trabajo, esfuerzo y dedicación, se pueden alcanzar los sueños.

"Mantén tus ojos sobre las estrellas, y tus pies en el suelo". Esta frase que aparece destacada en la página web de la paratleta viguesa, resuena como un lema al que agarrarse al fijarse en sus logros, tanto en el ámbito deportivo como en el profesional.

Dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos, 6 veces campeona del mundo y 5 de Europa, Susana fue la primera mujer invidente en licenciarse en Medicina. Lo hizo en 2015, tras diplomarse en Fisioterapia en 2009.

Esa discapacidad visual de nacimiento, ligada a la condición genética del albinismo, no le ha impedido lograr las más altas cuotas deportivas, pero tampoco formar parte de esos héroes de bata blanca que sumaron músculo en la pandemia.

Su último éxito es el de lograr el sexto campeonato del mundo en un año, el 2024, en el que logró en París su segundo oro en triatlón y recibió el Premio Nacional del Deporte. Ella misma reconoce que la presión, interna y externa, le pudo en algún momento; como en 2022, cuando sufrió un burnout, como se conoce al síndrome de desgaste profesional.

-Si el año 2021 fue increíble, con el oro en Tokio, la Medalla de Oro de la ciudad de Vigo y la portada de la revista Time, este 2024 no se queda corto. ¿Te imaginabas tantos éxitos y reconocimientos después de ese 2021?

Siempre fui muy consciente de que aquel año fue especial y que sería difícil alcanzar algo similar.

-Vamos a hacer un repaso de lo que va de año: medalla de oro en París, Premio Nacional del Deporte, que fuiste la primera persona con discapacidad en obtenerlo, una Barbie propia y el sexto Mundial. Si viajases en el tiempo y te encontrases con la Susana de niña, ¿cuál de estos crees que le haría más ilusión?

Todo es especial e importante para mí porque sé el esfuerzo que hay detrás. Pero, al final, el Premio Nacional del Deporte lo elige un jurado y la Barbie fue idea de Mattel, por lo que creo que elegiría la medalla de los Juegos Paralímpicos, ya que es lo que ha dependido directamente de mi trabajo diario.

-¿Por cierto, dónde guardas las medallas, los trofeos y este tipo de reconocimientos? No sé si te caben en casa…

Según la importancia están en casa en un lugar visible o guardadas, pero las conservo todas, porque todas tienen importancia y una historia detrás.

-Sara Loehr se retiró a finales del año pasado, ¿cómo fue la adaptación a una nueva compañera como es Sara Pérez?

Yo fui quien tomó la decisión de cambiar de deportista de apoyo y lo hice porque consideraba que era necesario para poder continuar mi evolución deportiva y llegar a París en disposición de pelear por todo, así que era totalmente consciente de los pros y los contras de un cambio así, con tan poco tiempo. La adaptación fue fácil y estamos contentas; lo mejor es que todavía tenemos una lista de cosas que trajimos de París para poder seguir trabajando y mejorando.

-Dentro de los logros de hace tres años, ¿ser portada de la revista Time marcó un antes y un después en lo que se refiere a tu exposición pública, a ser más conocida por el gran público?

Sí, claramente fue el factor más decisivo.

-Deportistas paralímpicos como Martín de la Puente o tu están dando grandes alegrías, en especial a los vigueses, ¿tenéis más visibilidad y más seguimiento mediático ahora los deportistas paralímpicos?

Desde luego que sí. Desde unos años atrás hacia aquí ha habido importantes cambios y es que los medios de comunicación han tenido siempre un hueco para contar nuestros logros y esto hace que la sociedad los conozca, siga la actividad paralímpica y se ilusione con ella.

-En 2022 también tuviste varios logros importantes en tu carrera deportiva: Campeona del Mundo y de Europa en paratriatlón, medalla de oro en las Series Mundiales de Yokohama y Montreal y en las pruebas de la Copa del Mundo de A Coruña y Alhandra. De esta brillante temporada te llegó el premio Nacional del Deporte; pero reconociste que sufriste un burnout ese mismo año. ¿Cómo consideras de importante que personajes públicos, deportistas de élite, habléis también de este tipo de problemas? ¿Es la salud mental más importante que la física?

Creo que ambas son importantes y, como tal, debemos cuidarlas. Todavía vemos con normalidad hacer una sesión de fisioterapia al mes, por ejemplo, pero ser atendido por un psicólogo/a parece todavía "raro" y de enfermo. No tiene por qué ser así. Para mí, trabajar con María Martinez, mi psicóloga deportiva, marcó un antes y un después en mi carrera deportiva.

Sí es importante que personajes públicos compartamos algo de nuestras experiencias, como el caso de un burnout, porque tenemos visibilidad y es una forma de que toda la sociedad vea que estos problemas están al orden del día.

-¿Pesan mucho, además de la responsabilidad propia, las expectativas ajenas cuando has alcanzado altas cotas de éxito? ¿Hay el miedo a fallar?

Sí pesan, aunque supongo que dependerá de cómo las interpretemos. A mí, la semana previa a los Juegos Paralímpicos me costó mucho gestionar la presión, el ser vigente campeona paralímpica, una de las favoritas y las expectativas ajenas: era o ganar e igualar un resultado de los Juegos previos, porque cualquier otro resultado sería peor.

-Entrenamientos, competiciones, tu trabajo como médica… tienes una vida atareada y muy ocupada, ¿cómo es un día "normal" en la vida de Susana Rodríguez Gacio?

El último año he podido dedicarme mayormente a entrenar y preparar los Juegos Paralímpicos como la ocasión necesita. Si trabajo, me levanto a las 6:45 horas, desayuno y me voy al hospital. Por la mañana, trabajo según el día que sea más o menos horas, porque tengo una reducción de jornada. Si termino tarde, me llevo un tupper con la comida, vuelvo a casa, duermo media hora y sobre las 16:45 horas estoy en la piscina lista para nadar. Hago las sesiones que toquen y termino sobre las 21:00 horas. Ceno al llegar a casa, leo una horita y a dormir. Así, todos los días.