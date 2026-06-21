Ana Belén Rocha, de los abusos en la infancia a un proceso de sanación: "El miedo ha vivido conmigo desde ese día"

Nacida en Panxón, en el municipio de Nigrán, y afincada desde hace años en Vigo, Ana Belén Rocha Iglesias ha construido su trayectoria profesional a base de esfuerzo, formación y capacidad de adaptación. Comenzó a trabajar en Madrid con apenas 17 años y, tras recorrer distintos sectores laborales, hace siete años dio el paso al emprendimiento con la creación de LavandaBio, su herbolario en la ciudad olívica.

En esta entevista, Ana Belén Rocha decidió romper ese silencio para contar una historia marcada por los abusos sufridos en la infancia, el miedo, la culpa y un largo proceso de reconstrucción personal.

Madre, empresaria y autora del libro El sendero de la lavanda, Ana Belén ha convertido sus experiencias personales y profesionales en una fuente constante de aprendizaje.

Para que la gente te sitúe… ¿quién eres y a qué te dedicas?

Me llamo Ana Belén. Me dedico a la atención al público, tengo 37 años y llevo 7 años al frente del herbolario Lavandabio, en Vigo. Soy una mujer autónoma, en crecimiento constante, valiente, fuerte y resiliente detrás de un mostrador, con mi gran pasión, que es escuchar a las personas, y con devoción por mi trabajo.

¿Cómo te describirías hoy, en este momento de tu vida?

Hoy me siento segura de mí misma, cercana y con mucha empatía. Estoy en un punto en el que me digo: ¡ole por mi trayectoria!, priorizando. Si yo estoy bien, todo lo que me rodea estará bien, y mi estabilidad diaria se transmite en días de sol y tormentas. Me ha costado decir una palabra: “no”, y con los 53 años de vivencias he llegado a ese NO. La canción de Lucía Pérez “¡Porque no!” es mi referente en momentos de flaqueza.

Cuando piensas en tu bienestar emocional hoy, ¿qué palabra lo define?

Ahora mismo me siento con identidad. Me explico: sé quién soy, no me abandono, no cambio por lo que otros esperan que cambie, no reacciono a todo, sé a dónde voy.

Si miramos atrás… ¿cuándo dirías que empezó esa etapa difícil?

Mirar atrás es muy duro… En mi infancia empezó todo, con muy pocos años de vida.

¿Recuerdas en qué momento pensaste: “esto no es normal, algo me está pasando”?

Recuerdo, y si cierro los ojos, el lugar y el dolor de la primera vez que me desgarró y no volví a ser la misma.

¿Cómo era tu día a día entonces?

Mi día a día era jugar entre canicas, en la playa, con los recuerdos de mis padrinos, que con 4 años los perdí. Tengo esos recuerdos incluso del día de su partida. Mi padrino se fue antes y mi madrina, por la enfermedad, unos meses después. Recuerdo ir hasta el cementerio y era muy pequeña. Con menos de 5 años todo ocurrió, y llegó el momento en que un familiar directo me destrozó para siempre.

¿Qué era lo que más te pesaba en silencio?

En silencio vivía una soledad desgarradora. Me iba todos los días al Votivo del mar, en mi pueblo. Estar en la iglesia era mi escape, donde no podían hacerme daño. Allí, en silencio, hablaba con Dios y la Virgen, y lo único que recuerdo es que tenía paz allí dentro. Solo me desahogaba desde el corazón, hasta que con los años, y ya siendo madre, lo hice con un grupo en terapia.

¿Había algo que te daba miedo reconocer?

El miedo ha vivido conmigo desde ese día. No sabía por qué… Con tan poca edad solo sientes miedo al dolor físico; el emocional llega con los años y me ha marcado desde entonces. Me sentía sucia.

"No tenía pensamientos, solo sentimientos de asco. No pensaba, actuaba según las órdenes" Descripción del sumario...

¿Cómo impactó esa situación en tu salud mental?

Por dentro no lo entiendes cuando eres tan pequeña; con el tiempo sí. Iba teniendo consciencia de que no era normal. Cada vez que se quedaba solo conmigo era un asco. Me decía lo que tenía que hacerle… y con los años tenía pánico a estar sola con él. De hecho, fueron muchos años seguidos, hasta los 9 años. Cada cierto tiempo, cuando llegaba de meses de trabajar fuera, volvía a ocurrir. Me amenazaba con que no dijera nada y tampoco tenía apoyo de nadie cercano.

¿Qué pensamientos o sentimientos tenías?

No tenía pensamientos, solo sentimientos de asco. No pensaba, actuaba según las órdenes. En mi cabeza y en mi cuerpo existía un miedo que me bloqueaba. No entendía, solo vivía cumpliendo lo que me decían.

¿Te cuidabas? ¿Descansabas bien, comías bien?

No recuerdo que durmiese mal. La comida nunca ha sido un problema, pero sí me aislaba. Como dije anteriormente, mi refugio era la iglesia. Solo mis oraciones me consolaban y sentía paz. De hecho, de pequeña quería ser monja e irme a vivir a un convento.

¿Te costó pedir ayuda?

Me costó mucho pedir ayuda, ya que no quería delatar a la persona ni sentirme mal por el dolor vivido anteriormente. Era esa sensación de “no quiero remover la mierda”. Y cuando fui madre por primera vez, surgió la oportunidad de irme en grupo a un retiro de fin de semana en Ponteareas, y allí me solté.

Escuchando otras historias también dolorosas y traumáticas, me solté y, por primera vez, una exjefa mía me escuchó todo lo vivido y lo ocurrido, que no era poco. Otro familiar cercano también me hizo mucho daño, y ella fue testigo de mis vivencias. Fue la única que me escuchó todo y la que me ayudó enfrentándose a esa persona que con los años me estaba haciendo mucho daño.

Eso fue a partir de los 18 años, cuando empecé a trabajar con ella. Anteriormente, ella no sabía nada de mi vida. Lo supo ya con 23 años en ese retiro, al que asistió como mi apoyo en esos momentos tan duros del pasado.

¿En algún momento intentaste aparentar que estabas bien?

Siempre aparenté estar bien. De hecho, hoy en día no aparento un perfil que la gente vea reflejado tanto dolor, con mi carácter extrovertido, alegre y positivo.

Con los años eres consciente de que lo vivido por esos dos familiares no era lo normal para una niña y adolescente" Descripción del sumario...

¿Qué fue lo que más te frenaba: vergüenza, orgullo…?

Con los años eres consciente de que lo vivido por esos dos familiares no era lo normal para una niña y adolescente. Y tenía una mezcla de miedo, vergüenza y orgullo también, por no querer pedir ayuda cuando ya era más consciente.

¿Recuerdas quién fue la primera persona con la que hablaste de verdad?

Con la primera persona con la que hablé fuera de aquel retiro fue mi marido de entonces. Con 24 años y un bebé en brazos, mi hijo mayor, le conté después de ese fin de semana lo vivido.

Él ya conocía una parte de una persona que me maltrató física y verbalmente. Fue testigo directo y, con el tiempo, cerré puertas con esa persona ya de adulta y casada. Pero lo de los abusos sexuales no… y cuando lo supo todo, se rompió y yo con él.

Al mismo tiempo no entendía (quizás yo tampoco, ni a día de hoy) por qué era capaz de verle a la cara y hablarle a ese personaje que me había destrozado por dentro.

¿Hubo algún día concreto que dijiste: hasta aquí?

El día concreto que dije “hasta aquí” fue con los 9 años, ya viviendo en Vigo. Con la edad pude esquivarlo y decirle que lo iba a decir todo. Hasta ese día no me puso un dedo más encima.

¿Qué pasó para que algo cambiara?

Él se dio cuenta de que tenía edad y ya no era una niña.

¿Fue un golpe, una conversación, un momento contigo misma?

El golpe de “hasta aquí” fueron los años y la ciudad. No era ya un pueblo y yo iba sola al colegio. Veía una niña que podría delatarlo y acabar en la cárcel (y su vida actual es un desastre y acabó en la cárcel por otros delitos).

¿Qué fue lo primero que hiciste para actuar?

El proceso ha sido muy duro, costoso y largo. Desde los 9 años, ya en la ciudad, mi vida giraba en estudiar y ayudar en la familia con mis hermanos y el trabajo familiar.

Cuando empecé a formar mi propia familia, tenía mi primer trabajo ya en Vigo. Empecé a conocer personas que me ayudaron y podía pagarme las consultas. Una vez mi exjefa y mi primer marido sabían lo vivido por parte masculina de mi infancia, empecé a soltarme con profesionales de la psicología.

Sí me ayudaron a soltar, pero no estaba bien dentro de mí. Me hicieron ver que no era culpable de ello, ya que yo sentía culpa de no poder soltar todos esos años mi dolor. Con el tiempo, en la meditación, con terapias de todo tipo, fui montando mi puzzle mental. De cada una, fuese grupal o sola, con ayuda fui teniendo más seguridad en mí misma y queriéndome, sin sentirme mal por estar en mi cuerpo y mente.

Y, ante todo, perdonarse… sí, perdonarme. Aprendí una terapia: ho’oponopono, una práctica tradicional hawaiana centrada en la sanación, el perdón y la restauración del equilibrio, tanto interior como en las relaciones.

¿Cambiaste hábitos?

Corregir lo que está mal y tener un mantra: “lo siento, perdóname, gracias, te amo”. ¿Para qué me sirvió? Para soltar emociones negativas como la culpa, sanar heridas y fomentar la autocompasión. Me ayudó a procesar y cultivar mi calma interior.

Es muy fuerte lo que digo y cómo lo expreso. Me costó muchísimo hacerla; me negaba a decir esas palabras, hasta que un día las dije desde la tranquilidad. Poco a poco, todo iba cambiando en mí. Fui haciendo más meditaciones en silencio, con más comunicación con la naturaleza, canalizando mi energía y soltando.

¿Qué fue lo que más te sorprendió de ti misma?

Lo que más me sorprendió de mí misma fue esa práctica. Entender el árbol genealógico, no solo el mío, también el de ellos: las raíces, el tronco familiar… Fue lo que más me sorprendió de mí misma: llegar a perdonar, y perdonar algo tan duro.

¿Has tenido recaídas o momentos de retroceso?

He tenido muchísimas recaídas, sin embargo con la ayuda de psicólogos, terapias y prácticas. El camino ha sido muy duro y doloroso.

¿Quién estuvo contigo de verdad en esa etapa?

Quienes han estado desde el principio, en cuanto me solté, han sido mi exjefa y mi exmarido. Poco a poco fui conociendo a personas que me transmitían seguridad y paz. Cuando conocí a una amiga en una formación, me solté y desde entonces siempre ha estado agarrándome de la mano, incluido en mi divorcio, hasta el día de hoy.

¿Quién no supo estar… aunque quizá no sabía cómo ayudarte?

No supo estar en mi consuelo y ayuda una persona muy cercana, que ella ya tenía bastante con su árbol de la vida y, además, me hizo mucho daño, mucho… y tendría que estar presente para guiarme en el camino de la vida.

Con el tiempo, ¿qué cosas aprendiste sobre tus emociones?

Fui como una esponja sacando lo mejor de cada vivencia para entender mis emociones. Con un libro que le leía a mi hijo pequeño, “El monstruo de los colores”, me veía muy identificada. No solo ayudó a mi hijo, también a mi niña interior.

Mis hijos han sido y son los que siempre me sacan una sonrisa desde el alma, desde mis entrañas, marcadas por una gran cicatriz.

¿Aprendiste a escucharte más?

Aprendí a escucharme más, a entender a mi niña interior, a sonreírle.

¿Qué te ayudó más: terapia, deporte…?

Lo que más me ayudó de todo lo trabajado ha sido mi espiritualidad, lo más. Reconozco que, en conjunto, todo un poco.

El irme sola a la orilla del mar y simplemente estar presente y dejar mi mente en blanco lo máximo que podía, o sacarle fotos al sol (todavía lo hago a día de hoy), estar siempre trabajando y caminar mucho, han sido mis terapias para mi paz en los momentos de soledad y grito interno.

¿Qué te funciona hoy cuando notas que algo empieza a removerse otra vez?

Removerse otra vez… por desgracia muchas veces se remueve: las noticias, el día a día empatizando con las personas, o cruzarme a día de hoy con esa persona.

Se me mueve algo por dentro que es sucio. No es mi suciedad, es la marcada con una cicatriz que aparenta curada, pero la marca queda de por vida.

Si comparas tu vida de antes y ahora… ¿qué ha cambiado más?

Si comparo mi vida de antes y ahora, me digo a mí misma: soy la mujer que soy por lo vivido. Han cambiado muchos miedos y la seguridad en mí. En resumen, lo diría en aprender a decir “no”.

¿Qué cosas valoras hoy que antes no valorabas?

Lo que más valoro ahora es el tiempo. Antes no lo valoraba. Cada segundo de mi vida. Alejarme de las personas tóxicas. Durante años, por ser autónoma, trabajaba todo el día en el herbolario. Vivía para el negocio, sin apenas parar. Hasta que un día mi hijo me dijo: “Mami… ¿y si papi se muere? ¿Quién me cuidará?” En ese momento se me cayó el alma a los pies. Me di cuenta de que era mi marido quien estaba acompañando y cuidando a nuestro hijo… mientras yo pasaba la vida detrás del mostrador.

Ahí entendí que no quería seguir perdiéndome lo más importante: estar presente. Así que tomé una decisión: ahora abro de 9:00 a 15:00 h y los sábados por la mañana. Y lo más sorprendente es que sigo facturando lo mismo, e incluso más. Muchos clientes me hacen los pedidos por WhatsApp y yo se los dejo preparados para el día si guiente. Ese tiempo que he recuperado con mi hijo no tiene precio. Es un lujo… y no quiero dejarlo escapar jamás.

¿Hay algo que hoy te hace sentirte orgullosa?

De lo más orgullosa que me siento es de la gran capacidad del perdón.

¿Qué significa para ti salud mental?

Para mí la salud mental lo es todo, o sea, TODO. Llegar al equilibrio es muy difícil. Son muchas emociones: estrés, miedos, inseguridades, retos, economía… En resumen, el día a día en este mundo.

Está en uno mismo saber qué es lo que eliges para tu camino, con qué dejarte llevar, sean familiares, amigos o noticias. Tener autocrítica de ti mismo para no caer en un cierre mental de ver solo un camino para viajar en este mundo con muchas inseguridades.

En mi caso, el reto no está solo en lo personal, sino en todo lo que te rodea. Reconocer y manejar las emociones, estar motivado, es una parte para mi salud mental.

"Lo que hago para cuidar mi salud mental en mi día a día es que mi descanso es sagrado y, si puedo, una siesta de 15 minutos la hago" Descripción del sumario...

Hoy en día, ¿qué haces para cuidar tu salud mental?

Lo que hago para cuidar mi salud mental en mi día a día es que mi descanso es sagrado y, si puedo, una siesta de 15 minutos la hago. Noto la diferencia para llevar la tarde más tranquila.

Un rato al día de meditación y alinear mi energía. La alimentación: ser consciente al alimentarme, masticar sin distraerme con noticias y no tragar temas que me corten la digestión. Caminar mucho, respirar tres veces seguidas profundamente al día, hablar con una amiga casi todos los días, hacer fotos y, en mi caso, mi trabajo es mi pasión.

Aprender a escuchar con paciencia y ayudar se ha convertido en una terapia personal que me cura esa cicatriz interna. Y repito: aprender a decir NO es muy gratificante.

¿Qué cosas ya no negocias contigo misma?

No permitir que me hagan lo que yo no le haría al prójimo: respeto, honestidad, dignidad.

¿Qué señales detectas ahora rápido y antes no veías?

Las señales que ahora detecto más rápido son la comunicación no verbal y, personalmente, escuchar a mi cuerpo, cómo me habla y como me hablo.

¿Cómo te hablas a ti misma hoy cuando tienes un mal día?

Cuando tengo un mal día ahora intento no hablarme y estar en silencio mental. Pongo música e incienso para controlarme. Aprendí a ser autocrítica conmigo misma y no pasarme a los extremos de mis emociones diarias. A dar gracias por cada día.

Si pudieras hablar con tu “yo” de esa etapa, ¿qué le dirías?

A mi yo de esa etapa le diría: no te calles, ¡grita!

¿Qué te hubiera gustado que alguien te dijera en ese momento?

Me hubiera gustado que alguien me guiara, me enseñara a poder expresar mis emociones.

¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por algo parecido, pero todavía no se atreve a pedir ayuda?

Si alguien está pasando por algo parecido y no es capaz de soltarlo, le diría: mírate al espejo y háblate a ti misma. Mírate a los ojos y piensa qué te dirías a ti misma. Y que se pusiera en manos de un profesional que pudiera guiarla.

Hablar con una buena amiga para desahogarse y poder empezar a soltar. Buscar alternativas que le ayuden a seguir adelante, quitarle la culpa de víctima. Soltar es el primer paso para empezar a vivir sin culpa (desde mi humilde opinión, ya que el miedo es el peor enemigo).

Y para cerrar, si alguien que está leyendo está roto hoy, ¿qué te gustaría decirle?

Si me estás leyendo y estás rota por dentro, me gustaría decirte que después de la tormenta llega la calma. Cuesta, sí, dar el primer paso. Pedir ayuda es humano y necesario para no estancarse.

Ponerse en manos de personas que te ayudan a ver salir el sol es imprescindible para no romperse en el dolor y la tristeza. Soltar las emociones al completo, todas, validar el daño y recordar que sanar es gradual, va poco a poco. Tras la oscuridad vuelve la luz.

No es nuestra culpa lo que otros hicieron mal. Buscar experiencias que ayuden sin presión: música, dibujar, caminar, un café con alguien que te ayude a sonreír, buscar rutinas que te ayuden a encontrarte bien por dentro. Una persona que te escuche, que no te juzgue.

El silencio del dolor no es la mejor solución para empezar a vivir. Desde mi opinión hay muchos tipos de silencio, pero ese en concreto es el primero que hay que soltar.

Nuestra cabeza son muchas cajitas llenas, cada una de mil emociones. Vaciarlas de lo tóxico no es un camino fácil, lleva su tiempo, pero tampoco es imposible (nuestro peor enemigo está en nuestra cabeza, en general, en la vida).

En mi libro “El sendero de la lavanda”, autobiografía que se divide en tres partes, encontrarás mucha fe, fuerza, transformación, superación, sanación y agradecimiento por la vida. La base para mí es el amor. Resiliencia en la vida.