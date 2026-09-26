La tercera edición del 'Festival das linguas e das culturas' llena O Berbés, en Vigo, de actividades

En el marco de la tercera Semana Internacional das linguas, a literatura e a tradución, el edificio Redeiras y la Praza de O Berbés, en Vigo, acoge durante todo el día de hoy talleres, bailes, sorteos y actuaciones.

Todo lo anterior se incluye en la también tercera edición del Festival das linguas e as culturas.

Entre otras actuaciones, el Coro sénior del Campus de Vigo fue el encargado de poner la nota musical a la inauguración de una jornada en la que se abordaron otras culturas como la mexicana, la italiana o la africana.

También se celebró una comida de confraternización, a la que siguieron las actuaciones del Orfeón Mariñeiro y de los mariachis de la Asociación de mexicanos en Galicia.

A lo largo de esta tarde habrá un espacio para distintos encuentros entre escritores y talleres, además de para la celebración de juegos tradicionales gallegos, baile vasco, irlandés o K-Pop.

En definitiva, un nutrido y diverso programa que está resultando más que enriquecedor para todos los asistentes.