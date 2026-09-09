Arranca el curso escolar en Vigo con menos alumnos que hace un año y huelga en la concertada

Más de 34.000 alumnos y alumnas de Vigo vuelven este miércoles a las aulas. Tras un largo verano de mucha playa y actividad, han vivido una jornada de reencuentro con profesores, amigos y compañeros de clase, con la esperanza de crear nuevas experiencias, recuerdos y conocimiento.

La jornada ha transcurrido con normalidad desde primera hora de la mañana. Ya al mediodía, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dado la bienvenida al curso escolar desde el CEIP A Doblada. Este centro destaca por su gran diversidad, ya que cerca del 90% del alumnado es extranjero.

"¡Qué día tan importante!", ha afirmado el regidor olívico, que se ha dirigido primero a los más pequeños de este centro escolar: "Estudiáis en un colegio excepcional, A Doblada. Dejadme que os lo diga como a mí me gusta: estudiáis en el mejor colegio del mundo".

En esta línea, ha puesto en valor el trabajo del profesorado: "Todo lo que soy se lo debo a los profesores y profesoras que tuve hasta los 16 años (...). Todas estas niñas y estos niños van a llevar vuestra marca el resto de su vida". Acto seguido, ha pronosticado un gran futuro para todo el alumnado de A Doblada.

"Vengo de una reunión de 30 empresas en tecnologías avanzadísimas, StarTIC. Y les hablé de estas niñas y estos niños. Les hablé que dentro de 25 años, esta ciudad y este mundo estará llevado por estas niñas y estos niños", ha afirmado el regidor olívico.

Caballero también ha respondido a las preguntas planteadas por el alumnado de A Doblada. El regidor ha desvelado que dedicaría su recreo al fútbol y que su asignatura favorita de pequeño era matemáticas, aunque con el paso del tiempo se dio cuenta de que todas son sus preferidas.

Tras recordar que el diálogo debe prevalecer "para no pelear en el patio", el alcalde socialista ha recomendado a los niños y niñas presentes en la grada del campo de fútbol de este colegio público que "atiendan a lo que digan los profesores y las familias, que saben muy bien lo que necesitáis".

Más tarde, en un audio distribuido a los medios de comunicación, Caballero ha recalcado que su corporación dedica "más de 18 millones de euros" a educación. Limpieza, vigilancias, reparaciones y mantenimiento o energía eléctrica son algunos de los destinos de este presupuesto.

También ha resaltado las obras realizadas en múltiples centros educativos de la ciudad a lo largo del último año. Es el caso de la cubierta del CEP Celso Emilio Ferreiro o la cancha deportiva del CEIP A Doblada. "Tendría que pagar la Xunta de Galicia, pero las pagamos nosotros", ha denunciado.

"La Xunta de Galicia no atiende la educación, no la atiende a ningún nivel", ha añadido Caballero, que ha recordado que el gobierno local dedica parte de su presupuesto al programa 'Vigo en Inglés', a escuelas infantiles, comedor y a la UNED.

Caída de alumnos

La comunidad educativa de Vigo ha recibido este miércoles a 34.710 alumnos y alumnas: 5.249 de Educación Infantil, 14.020 de Primaria, 209 de Educación Especial, 11.285 de Secundaria y 3.947 de Bachillerato.

Estas cifras son menores que las de hace un año, cuando el número total de alumnos y alumnas en Vigo superaba los 35.000 estudiantes. Este curso se han registrado en cada una de las etapas, excepto en Educación Especial, que mantiene el número de matriculados.

Huelga en la educación concertada

Huelga de la educación concertada en Vigo Treintayseis

La 'vuelta al cole' también ha estado marcada por las movilizaciones de los docentes de la enseñanza concertada por toda Galicia. En Vigo, centenares de profesores se han concentrado frente a la sede autonómica en la ciudad olívica, en el marco de la huelga parcial convocada para este primer día de clases.

El profesorado de los colegios concertados gallegos demanda mejoras salariales y una reducción de la jornada lectiva. Las organizaciones sindicales han exigido a la Consellería de Educación la apertura de una mesa tripartita para iniciar las negociaciones.

La 'vuelta al cole' de la oposición

El Partido Popular (PP) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo han aprovechado la 'vuelta al cole' para mostrar sus demandas en materia de educación. Los conservadores han instado a mejorar el mantenimiento y limpieza de los colegios, mientras que los nacionalistas han reclamado medidas para aliviar el coste a las familias.

La portavoz de los populares, Luisa Sánchez, ha recordado que continúa pendiente el derribo del edificio de viviendas de maestros del CEIP Canicouva. "En junio se encargó el proyecto, pero ha pasado todo el verano sin que se haya licitado esta obra, de apenas 60.000 euros. Mientras, el tiempo pasa y el cole no se libra de una mole inutilizada y que impide disfrutar de un patio en condiciones", ha afirmado.

Por su parte, el edil nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha alertado que comienza una "dura pendente de setembro para a economía dos fogares da maioría social". En este sentido, ha criticado que continúan sin resolverse las ayudas municipales de comedor escolar, pese a adelantar el plazo de solicitud.

Además, ha criticado al PP por rechazar exigir a la Xunta la gratuidad universal de los libros de texto e incrementar las ayudas de comedor y material escolar. "Fronte á propaganda do Goberno de Abel Caballero e fronte ao abandono da Xunta do PP, desde o BNG témolo moi claro: a educación pública non pode ser un luxo nin un negocio, ten que ser un dereito garantido", ha afirmado Igrexas.