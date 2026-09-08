Inicio del curso universitario en Galicia: Rueda avanza que la Xunta trabaja en un nuevo plan de financiación

Acto de apertura del curso académico 2026-2027, en la Facultad de Económicas y Empresariales de la UVigo S.P.

La Universidade de Vigo ha acogido este martes la apertura del curso universitario 2026-2027. Durante el acto, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avanzado que su gobierno ya trabaja en el nuevo Plan de Financiamento Universitario 2028-2032, que ha asegurado que contará con el presupuesto más alto de la historia.

"El Sistema Universitario de Galicia avanza con paso firme. El futuro de Galicia pasa, en gran parte, por el futuro y el éxito de sus universidades", ha asegurado durante el acto celebrado en el salón de actos de la Facultad de Económicas y Empresariales. La cita ha contado con la presencia de los tres rectores de las universidades gallegas: Carmen García Mateo (UVigo), Rosa Crujeiras (USC) y Ricardo Cao (UDC).

Rueda protagonizó la apertura del curso académico del Sistema Universitario de Galicia, que también contó con la presencia del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y los líderes del BNG y PSdeG, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro.

El presidente gallego, además, dio paso a la lección inaugural del curso universitario, impartida por el catedrático de Ingeniería Eléctrica de la UVigo, José Cidrás Pidre, bajo el título Enerxía eléctrica, sector eléctrico, mercado eléctrico e sociedade. "Cualquier actividad humana, a excepción de dormir, tiene una fuerte relación con la energía eléctrica", ha salientado el profesor.

Ya durante su intervención, Rueda ha recordado que Galicia fue pionera en dotar a los campus de un plan de financiación, una herramienta que permite "tener previsión, certezas y seguridad". "El próximo plan será el séptimo de Galicia y aún hay comunidades que no tienen el primero", ha subrayado.

El Plan actual está movilizando más de 3.200 millones de euros, lo que implica una inversión diaria de cerca de 1,5 millones de euros en las tres universidades públicas gallegas. El plan autonómico es incrementar este presupuesto: "Estoy seguro de que volveremos a llegar a un acuerdo", ha afirmado el líder 'popular'.

En esta línea, Rueda ha resaltado que, por tercer curso consecutivo, mantendrán la matrícula gratis para los alumnos que aprueben y las tasas congeladas para quien no supere el mínimo de créditos necesarios.

"Un esfuerzo conjunto que asumen todos los gallegos. Si las personas que acceden a la universidad estudian, aprueban y se esfuerzan, el pueblo gallego les corresponde como tiene que ser", ha explicado, así como ha precisado que se debe continuar con el diálogo continuo entre las universidades y la Xunta de Galicia.

Por su parte, la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, ha centrado su intervención en la presencia física en las aulas y la vida en los campus, así como en el desajuste entre la oferta y la demanda de plazas o la financiación. En cuanto al absentismo universitario, ha afirmado que el debate "no puede acabar en reproche, reducido a una supuesta falta de compromiso de una generación".