Borja Iglesias acuerda con Broncano una celebración contra los 'haters' si marca en el Mundial: "Está guapa"

El delantero del Celta, Borja Iglesias, ha pasado de nuevo por el plató de La Revuelta, el programa de David Broncano, como uno de los invitados "más legendarios" y "de los que pusieron la primera piedra".

El 'Panda' ha participado tras conocerse que estará en el Mundial de este verano, que se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá, y en el que se jugará el puesto con delanteros como Oyarzabal y Ferran Torres. Eso sí, ha dejado claro que el de la Real Sociedad es "un fijo", aunque ha precisado que los tres son "complementarios", deslizando al seleccionador Luis de la Fuente que él puede jugar en cualquier posición.

En el habitual tono desenfadado del programa y del propio Borja, han acordado una celebración en caso de que marque un gol en el Mundial. Broncano le ha ofrecido varias opciones, aunque la que más ha convencido al delantero ha sido la de hacer el gesto de las comillas. "Como se reían cuando no fui al otro Mundial...", ha dicho entre risas Borja, a lo que el presentador ha añadido: "Para los haters".

Además, el 'Panda' también ha agregado otra propuesta: recrear el "meme" de Mariano Rajoy saludando desde un barco y dándose la vuelta a la cámara haciendo un gesto de que no sabía a quién lo hacía, añadiendo unas comillas. "Esa está guapa", han convenido.

Borja Iglesias promete celebración para este Mundial. Ojalá consiga involucrar a todo el equipo 🤞



Es que es el mejor, imposible no quererle. Cómo nos sigue toda las chorradas que le proponemos ❤️ #LaRevuelta @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/Mn2vXtlMes — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 26, 2026

Borja ha desvelado que no ir al anterior Campeonato del Mundo tuvo su parte buena, y es que conoció a su actual pareja, María Valero. Así que, aunque "en el momento, pues igual fue triste", ha reconocido que "mereció la pena".

Borja no fue al anterior Mundial pero le salió bien la jugada 💖 #LaRevuelta @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/pdRPD8iqwh — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 26, 2026

También ha repasado su gran temporada con el Celta y ha tenido palabras de cariño para Pablo Durán, recién operado del hombro, y que estará de baja durante 3 meses, por lo que llegará justo al inicio de la competición.

El odio de las redes sociales y las preguntas clásicas de La Revuelta tampoco han faltado en la entrevista.