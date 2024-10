Fantasía y tradición gallega se unen este 2024 en el Festival do Imaxinario de Vilagarcía

Cartel del Festival do Imaxinario de Vilagarcía de Arousa 2024 Curtas Vilagarcía de Arousa

La década de los setenta supuso una época de cambios significativos en la cultura, política y sociedad de todo el mundo: fue una era de rebeldía social, de protesta, de expresión artística y de contracultura. Nacía el punk, la libertad se imponía en la industria de la moda, los cines exhibían en la gran pantalla clásicos como Tiburón o Star Wars y los jóvenes se dejaban seducir por el movimiento más underground de la época mientras las luces estroboscópicas, los atuendos brillantes y la música disco seguía invadiendo las grandes discotecas. Fue precisamente en el marco de esta era dorada del arte y la cultura cuando surgió en Vilagarcía de Arousa el germen de uno de los certámenes audiovisuales con más tradición de toda la península Ibérica: el Festival do Imaxinario de Vilagarcía de Arousa, también conocido como Curtas Film Fest.

La historia del Curtas hunde sus raíces en el año 1973, cuando la ciudad arousana acogía por primera vez un Festival de Cine Aficionado que con el tiempo terminaría por convertirse en el festival cinematográfico decano y más antiguo de Galicia. Especializado en el género fantástico de terror, fantasía y ciencia ficción, este evento de Interés Turístico Local lleva más de medio siglo actuando como punto de encuentro para los amantes del séptimo arte de todo el mundo, si bien a día de hoy representa todo un certamen multidisciplinar en el que también se incluyen otros géneros como la literatura, la ilustración o el cómic.

Este 2024, de la mano del artista argentino Flavio Greco Paglia, el cartel oficial del Festival do Imaxinario entremezcla la literatura fantástica y de terror del escritor H.P. Lovecraft con la historia arousana y la tradición gallega. En la escena representada en el rótulo emerge Cthulhu, una criatura cósmica mitad pulpo, mitad dragón y humano, que domina este terrorífico paisaje marino en el que también aparece un barco pesquero gallego y un buque de la Royal Navy.

La sección audiovisual del Curtas 2024

En este 2024, Curtas Festival do Imaxinario celebrará su 52ª edición en la capital arousana entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, en unas semanas repletas de proyecciones y actividades paralelas relacionadas con el universo del arte, el cine y la cultura. Estrenos mundiales y obras clásicas del cine se darán cita en este certamen que contará asimismo con distintas categorías de premios entre las que destacan el Mejor Largometraje, Mejor Corto de Animación, Mejor Documental o Mejor Corto "Feito en Galicia".

El amplio calendario de proyecciones de este año arrancará el próximo viernes 25 de octubre de la mano de los 85 cortometrajes seleccionados durante varios meses en los que se llegaron a visionar más de dos mil trabajos, con 30 países diferentes representados, y de los cuales 78 se verán en Galicia por primera vez. En términos generales, la edición del Curtas 2024 contará con 12 estrenos mundiales, 2 estrenos internacionales, 7 estrenos en Europa, 24 en España y otros 33 en Galicia.

Dichos filmes estarán divididos a su vez en las categorías de Arrepíos (terror y suspense), Novos horizontes (con nuevas narrativas y experimentales), Outras realidades (fantasía e imaginación), Futuros posibles (Ciencia ficción y especulación científica), Feito en Galicia (distintos géneros con Denominación de Origen) y Carta Branca: Motex X de Lisboa (una selección de cortos del festival invitado).

Más allá del cine y las proyecciones

El cine de ciencia ficción no será el único protagonista del Curtas 2024, el Festival do Imaxinario de Vilagarcía suma a la programación cinematrografica una nutrida agenda de actividades culturales vinculadas al mundo audiovisual y de las artes. De hecho, las exposiciones en el marco del Festival do Imaxinario se han convertido en uno de los grandes reclamos del evento. Las cinco exhibiciones de esta edición, que tienen al universo de al universo de H. P. Lovecraft o Batman como principales protagonistas, fueron inauguradas a principios del mes de octubre, convirtiendo a la sala Rivas Briones en un pequeño Gotham y mundo de ciencia ficción en la capital arousana.

Una de las exposiciones más destacadas, bautizada como Justice Heroes, cuenta con la presencia de los nueve superhéroes a tamaño real presentes en las películas de la Liga de la Justicia (Batman, Superman, Cyborg, Flash, Aquaman y Wonder Woman) y la trilogía de El Caballero Oscuro dirigidas por Christopher Nolan (con Batman, Joker y Catwoman). Por su parte, O Ano do Morcego conforma un tributo hecho muestra coincidiendo con el 85 aniversario del nacimiento de The Bat-Man, el exitoso personaje creación de Bob Kane y Bill Finger.

Dos Urales aos Pirineos de Jaime Martín, Cabezóns Denominación de Orixe de Enrique Vegas y H.P Lovecraft Manual Zoomórfico de Luis Camacho completan esta programación expositiva que los asistentes al Curtas 2024 tendrán la oportunidad de disfrutar de manera gratuita hasta el próximo 15 de noviembre en la citada sala Rivas Briones de lunes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 18 a 21 horas; y domingos de 11 a 14 horas.