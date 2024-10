'Apocalipsis Z', en Prime: "La Navidad de Vigo ha saltado al cine, Abel lo ha conseguido"

El pasado 5 de octubre, en el marco del Festival de Sitges, se estrenó mundialmente "Apocalipsis Z: El principio del fin". La cinta, basada en el libro del pontevedrés Manel Loureiro y dirigida por Carles Torrens, estará disponible desde el 31 de octubre en Prime Vídeo.

"Apocalipsis Z", rodada en Galicia y en la que las Rías Baixas tienen un especial protagonismo, lleva inevitablemente al espectador a un suceso reciente: La irrupción de la pandemia del Covid, aunque, en este caso concreto, es el "virus TSJ" el que obliga a declarar un estado de excepción. Y es que los afectados se convierten en criaturas extremadamente agresivas.

Torrens buscó en la película todos los paralelismos posibles con la pandemia real vivida recientemente: Supermercados desabastecidos, individualismos, privilegios, videollamadas... Todo aquello que nos retrotrae al 2020.

Del mismo modo, el libro en el que se basa se reeditó en numerosas ocasiones haciendo gala de sus múltiples vidas: "He perdido la cuenta de las reediciones que lleva. El Covid no es que haya afectado en cuando a popularidad o ventas. Lo que ha pasado es que se ha convertido en un long seller", explica Manel Loureiro, autor. "Sí que es verdad que lo que cambió es que, lo que había empezado como una especie de historia de ficción especulativa, se ha transformado, tras la pandemia, en una historia de política ficción salpicada con algo tan irreal como es que los muertos caminen entre los vivos. Que se haya convertido en una película para mí es una satisfacción enorme", añade.

Una de las escenas de "Apocalipsis Z". Prime

Por otro lado, y con respecto a apelar en la película de Torrens a lo vivido en el Covid, el director afirma que fue claramente una apuesta: "Apostamos plenamente por ello. Hablamos de cómo se desmenuza la sociedad española actual, por lo tanto, teníamos que abrazar en todos los sentidos lo ocurrido y reflejarlo con total verosimilitud", cuenta el director. "La primera mitad de la película está vertebrada en lo que está pasando en torno al protagonista, el gobierno es un poco el motor. Luego, ya el protagonista sale de casa y entra en una gran aventura. Pero era importante explicar el colapso de la sociedad española desde el rigor más estricto. El Covid está presente en cada decisión artística", añade.

Con respecto a lo anterior, es inevitable no reflexionar sobre la posibilidad de volver a cometer los mismos errores ante una situación como la vivida en la pandemia del Covid. En este extremo, aunque salvando las distancias entre lo que ocurre en esta ficción y lo que se vivió en el Coronavirus, Loureiro asegura asegura que estamos "a tres comidas y dos duchas de perder todos los principios y volver al salvajismo. La sociedad, el respeto por la propiedad ajena es un pacto que se basa en que tú tienes tus necesidades cubiertas. Cuando eso salta por los aires todos nos volvemos muy egoístas. Eso no es algo que me haya inventado yo, sino que ocurre en guerras, catástrofes...".

Sin embargo, continúa el escritor, en medio de ese mundo que pierde los principios siempre hay gente que conserva sus valores: "El protagonista de 'Apocalipsis Z' tiene una brújula moral muy recta", incide Loureiro. "Demuestra que, incluso en medio de la parte más oscura, siempre hay espacio para la luz", añade. Llama la atención, también, cómo el protagonista -llamado Manel- decide, en medio del caos inicial, conseguir comida para su gato, un personaje que será crucial en la historia.

Vigo, protagonista de la historia

Esta historia apocalíptica se desarrolla en Galicia y, en este caso, la ciudad olívica ha sustituido a Barcelona -en donde residiría la hermana del protagonista en el libro original- por cuestiones de guión. Hay, incluso, un guiño a su famosa Navidad: "La Navidad de Vigo ha saltado al cine, Abel lo ha conseguido", bromea el escritor. "Podríamos tener unos créditos eternos de la Navidad de Vigo, hay muchísimas imágenes", anota la productora, Nuria Vals. "Piensa que cuando plantearon lo de la Navidad de Vigo jamás pensaron que iban a acabar en una película que se iba a ver en todo el mundo", insiste Loureiro.

El Puente de Rande ejerce, por su parte, de elemento inconfundible para situar al espectador en las Rías Baixas. "Vigo es muy cinematográfica, muy rompedora. Visualmente me interesa mucho", concluye el director, Carles Torrens. "Me fascina, por ejemplo, cómo el puerto comercial de Vigo se ha integrado en la ciudad", anota.

Nuria Vals aseguró que la experiencia de haber rodado en Galicia, pese a las dificultades de continuidad derivadas del clima o de rodar junto a la ría, de noche, "nos encantó, fue una experiencia muy agradable. Asumimos retos, pero fue maravilloso".

Escena del protagonista de Apocalipsis Z, en Prime. Prime

¿Por qué el apocalipsis atrapa al espectador?

Que las historias sobre el apocalipsis y el fin del mundo siempre sean susceptibles de ser contadas y de despertar el interés del espectador es una cuestión que radica en esa "fascinación mórbida por presenciar situaciones peligrosas desde el confort de tu propia casa, algo similar al true crime. Es un apetito por ver eso y, al mismo tiempo, dar las gracias de que no te esté pasando a ti realmente", dice el director.

Como ocurrió con el libro, completado posteriormente como trilogía, dependerá de la aceptación del público el hecho de emitir una segunda parte de la película de Prime: ¿Volveremos a reconocer en ella a la ciudad olívica?