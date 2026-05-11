El Museo Marco de Vigo celebrará este fin de semana el Día Internacional de los Museos

El museo Marco de Vigo celebrará el Día Internacional de los Museos con diferentes actividades entre las que se incluyen propuestas participativas, talleres infantiles y familiares, visitas guiadas y novedades expositivas.

La programación tendrá lugar del viernes 15 al domingo 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, aunque la celebración oficial del Día de los Museos es el lunes, 18 de mayo.

El viernes 15, bajo el título de "Entelar memorias" tendrá lugar un taller de Patricia Gestoso Abraín que se desarrollará en la fachada principal del museo. Cada asistente que quiera participar deberá aportar una prenda de ropa o un tejido con un significado especial, que será transformado en memoria artística. A partir de esas piezas, se creará de forma colectiva una obra que reunirá distintas historias personales.

La programación continuará el sábado 16 por la mañana con un taller infantil y familiar en torno a la exposición "Hai un lugar", de Alberto Ardid. La actividad se celebrará de 11:00 a 12:30 horas para niñas y niños de 3 a 6 años, y de 12:30 a 14:00 horas para público infantil a partir de 7 años. Ya por la tarde, a las 18:30 horas, tendrá lugar una visita guiada a la muestra, conducida por el propio artista.

También el sábado, a las 17:00 horas, se inaugurará una nueva exposición con fondos de la Colección MARCO en la planta baja del museo. La muestra reunirá obras de los argentinos Jorge Macchi y Enrique Ježik, así como del mexicano Jonathan Hernández. Los tres artistas comparten una mirada reflexiva sobre la actualidad, el entorno, el lenguaje, la realidad, sus significados y las distintas formas de representarla.

La celebración finalizará el domingo 17, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, con la clausura de la exposición "Un país ilustrado. As cubertas de Galaxia".

Además, el MARCO prepara la presentación del catálogo de esta muestra, editado por Galaxia, con la previsión de celebrarla este sábado, a la espera de la confirmación definitiva de los plazos de imprenta.