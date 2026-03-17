La UVigo presenta su Museo de Arte virtual: "Será una sorpresa para todos" mauvi.gal

La Universidade de Vigo ha presentado este martes una nueva web que acogerá un Museo de Arte Virtual en el que se expondrá el patrimonio cultural y artístico de la institución académica en sus campus de Vigo, Ourense y Pontevedra.

Se trata de mauvi.gal, una herramienta "dinámica y abierta", como la ha descrito la vicerrectora de Extensión de la UVigo, Susana Reboreda, que permite el acceso a esta información a toda la comunidad universitaria, además de al público en general y que, avanza, será "una sorpresa para todos".

Actualmente, cuenta con 287 obras, especialmente esculturas y pinturas, pero también fotografías y otro tipo de expresiones artísticas, que se irá ampliando a partir de hoy, para lo que existe un formulario en la propia web para aquellos que quieran colaborar.

Captura de la web mauvi.gal

El punto de partida, según ha explicado Reboreda, ha sido un catálogo realizado en 2014 en el campus de Ourense, pero que no era accesible para el público.

Además, la web destacará una "Obra del Mes", que se acompañará de un estudio realizado por un especialista. La primera que se ha elegido es 'Horizonte para o sol', de Silverio Rivas, que está situada en una de las rotondas de acceso al Cuvi.