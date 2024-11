Nigrán (Pontevedra) pone el broche de oro al "Año Palacios" con una exposición inédita

El "Año Palacios" vive su recta final y desde el Concello de Nigrán quieren poner el broche de oro a los eventos organizados por el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto porriñés con una exposición inédita que se estrenará en el Auditorio Municipal.

Estará abierta hasta final de año y cuenta con paneles con fotografías de Xulio Gil y textos de los especialistas Álvaro Bonet y Xosé Ramón Iglesias. El contenido se centra, principalmente, en el Templo Votivo de Panxón, obra más célebre del legado de Palacios en Nigrán, pero también en el pequeño chalet de Sileno en Playa América o los recientemente descubiertos dibujos de la iglesia de Santiago en Parada.

La muestra contextualiza la figura del arquitecto cuando se le encarga el Templo Votivo del Mar en 1931, un tiempo en el que ya estaba consagrado en Madrid tras la construcción de edificios emblemáticos como el Palacio de Telecomunicaciones, el Banco de España o el Hospital de Maudes.

"A calidade da exposición é altísima, tanto polas fotografías do gran Xulio Gil como pola información que se ofrece. Temos a sorte de contar en Nigrán cunha das obras máis fermosas da arquitectura do século XX en Galicia e, sen dúbida, a obra relixiosa máis representativa de Palacios, coñecido por ser o gran artífice do Madrid que coñecemos, por iso neste 2024 aproveitamos para promocionar o seu legado no municipio porque é tamén un reclamo turístico de calidade", señala Juan González, alcalde de Nigrán, en referencia a las acciones como la presentación en Fitur de estte año, el libro O legado de Antonio Palacios en Nigrán, editado en octubre de 2023 por el Concello y escrito por Bonet o las rutas temáticas organizadas por el gobierno local.