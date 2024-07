Inaugurados el Ikfem de Tui (Pontevedra) y la Mostra Internacional de Ribadavia (Ourense)

Este viernes se ha inaugurado en Valença do Minho el festival Ikfem, que se celebrará en el municipio portugués, así como en Tui, localidades separadas por un puente que hace de frontera entre España y Portugal, formando la Eurociudad Tui-Valença.

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, señaló durante la presentación que el festival es un símbolo de la importancia de la colaboración transfronteriza. "O Ikfem é un festival que crea unha ponte de eriquecemento cultural e un encontro que converte á eurocidade Tui-Valença nnha pasarela cultural de ida e volta para gozar cos cinco sentidos", explicó.

El Ikfem ya había empezado el miércoles con conciertos de renombre como el de Salvador Sobral o María Hinojosa. La programación continuará hasta este domingo 21 de julio con Chano Domínguez y Mário Laginha.

Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia

Luis Menor na MIT de Ribadavia Diputación de Ourense

Este viernes se ha inaugurado también la edición número 40 de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que contará con nueve jornadas de actuaciones y 21 espectáculos.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, quiso poner en valor la trayectoria de este "evento consagrado no panorama cultural da nosa provincia", fruto "do traballo e implicación de numerosas persoas comprometidas coa nosa cultura, pero tamén co noso territorio".

El máximo mandatario del organismo provincial ourensano quiso recordar que se trata de una muestra que ha sido galardonada en 2023 con el Premio Rodolfo Prada a la gestión cultural. Algo que reafirma el compromiso y el apoyo de la Diputación de Ourense "co mellor escaparate das artes escénicas galegas".