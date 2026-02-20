La Armada despliega en la costa de Pontevedra más de 100 militares para controlar el tráfico marítimo

Más de 100 militares llegarán "durante los próximos días" a Pontevedra. El Regimiento de Artillería de Costa número 4 (Racta 4) desplegará una Unidad de Defensa de Costa (Udacta) en el litoral pontevedrés para reforzar el "control del tráfico marítimo".

Según traslada la Armada, el objetivo de esta operación es contribuir a las misiones permanentes de vigilancia de carácter expedicionario para incrementar la visibilidad en tiempo real del tráfico marítimo en su entorno y poder detectar amenazas con suficiente anterioridad para poder dar una respuesta inmediata.

Durante esta activación, informa Europa Press, más de un centenar de militares del Racta 4, junto con distinto material tanto de piezas y medios de artillería, como logísticos y de mando, estarán desplegados en zonas municipales próximas a la costa, en coordinación con las diferentes autoridades locales.

El material que portan dota a esta unidad "de una serie de capacidades específicas con las que se contribuye a la defensa y control de costas en cualquier punto de la geografía española". "Por ello, se realiza el control del tráfico marítimo, informando de los buques que pudieran realizar cualquier tipo de actividad sospechosa", añade.