Pillan a un vecino de Petín (Ourense) regando 97 plantas de cannabis

Un vecino del municipio ourensano de Petín ha sido detenido por la Guardia Civil tras interceptarle los agentes cuando regaba una plantación de cannabis.

La investigación, que contó con la colaboración del Instituto Armado en A Rúa y en Viana, se inició a principios del pasado mes de agosto, después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de una plantación en la parroquia de Portomourisco, en Petín.

La Comandancia incautó de 97 plantas, por lo que se procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de drogas, tal y como recogió Europa Press.