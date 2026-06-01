Cortes en la A-52, en A Gudiña (Ourense), por el choque de dos camiones: incendio de uno de los vehículos

Dos camiones han colisionado este martes en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 124, en sentido Ourense, en las inmediaciones de O Canizo, en el municipio ourensano de A Gudiña. El accidente ha dejado herido leve a uno de los conductores.

Según fuentes de la Guardia Civil, uno de los camiones se encontraba averiado y el otro impactó contra él, produciéndose el incendio de uno de los vehículos articulados.

Como consecuencia del siniestro, se cortó la circulación completamente en sentido decreciente, desviando el tráfico entre los puntos kilométricos 129 y 119 por la N-525.

El aviso al 112 Galicia fue realizado por un particular alrededor de las 10.30 horas. Hasta el punto se desplazaron efectivos del GES de A Gudiña, bomberos de Verín y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, para las labores de atención y también de regulación del tráfico.

Además, los servicios de emergencia permanecen pendientes de la evolución del incendio, ya que la proximidad del camión en llamas a una zona forestal obliga a extremar la vigilancia para evitar que el fuego pueda propagarse y causar una mayor afectación.