Tres heridos en Cuntis (Pontevedra) tras un choque frontal entre dos coches

Tres personas resultaron heridas este lunes en una colisión frontal entre dos vehículos registrada en la carretera N-640, a su paso por el municipio pontevedrés de Cuntis. Los tres afectados tuvieron que ser evacuados a un centro hospitalario.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 19:00 horas en el kilómetro 212 de la N-640, en el lugar de Piñeiro. Los servicios de Emergencias recibieron el aviso de un choque frontal entre dos turismos y de que varias personas necesitaban asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de O Salnés, Protección Civil de Cuntis y Emerxencias A Estrada, además de los servicios de mantenimiento de la carretera.

Una vez en el punto, los equipos de emergencia comprobaron que ninguno de los ocupantes se encontraba atrapado en los vehículos, por lo que no fue necesario realizar tareas de excarcelación.

Sí confirmaron que tres personas habían resultado heridas, todas ellas trasladadas posteriormente a un centro hospitalario.