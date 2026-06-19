Prisión provisional para cinco de los detenidos en el operativo antidroga en el murió un hombre en Cambados (Pontevedra)

Agentes de la Guardia Civil trabaja en el lugar de los hechos, a 16 de junio de 2026, en Cambados, Pontevedra Adrián Irago / EP

El juzgado de instrucción de Vilagarcía de Arousa ha declarado prisión provisional, comunicada y sin fianza para cinco de los 12 detenidos el martes en el operativo antidroga desarrollado en Cambados (Pontevedra) y donde falleció un joven de 31 años por una herida de bala.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, se ha decretado también libertad provisional con comparecencias mensuales, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional para otros cuatro detenidos.

Para los restantes, otros tres, se ha declarado libertad provisional sin fianza y sin las medidas anteriormente mencionadas para el resto.

El operativo se desarrolló este martes en Cambados, con registros en viviendas, naves y garajes de los partidos judiciales de Vilagarcía y de Cambados, así como en un domicilio de la Comunidad de Madrid y otro de Vigo.

Además de con 12 detenidos, la operación se saldó con un fallecido, un joven de 31 años de edad tras haber recibido un disparo supuestamente efectuado por un agente de la Policía Nacional.

Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la zona de Corbillón, en Cambados, y el fallecido era uno de los investigados en relación con el tráfico de drogas.