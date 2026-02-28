La Xunta pide comportamientos "respetuosos con el medio ambiente" durante la observación del eclipse de agosto

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha hecho un llamamiento a la población para tener comportamientos "responsables y respetuosos con el medio ambiente" durante la observación del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

En su intervención en la jornada Astronomía para el eclipse y observación segura, la conselleira ha recordado este sábado que Galicia será un "escenario privilegiado" para vivir este fenómeno astronómico.

No obstante, ha insistido en la necesidad de adoptar algunas medidas para garantizar una "observación segura del eclipse", en concreto, se ha referido a "no dejar huella" en el medio ambiente durante esa jornada, según recoge Europa Press.

Así, ha apelado a que, además de usar las correspondientes gafas homologadas y seguir las pautas de seguridad, se reduzca al mínimo el impacto en el entorno y, en especial, en los espacios naturales -permanecer en senderos habilitados, no pisar dunas, no acercarse a acantilados peligrosos-.

La representante autonómica ha señalado como "fundamental" respetar las restricciones de acceso en aquellas áreas protegidas que tengan limitaciones de capacidad, así como minimizar ruidos e iluminación artificial para no afectar a la fauna.

Como ejemplo del equilibrio entre el uso público y la preservación del patrimonio natural, la conselleira se ha referido a las rutas guiadas que cada año organiza el Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia en los meses de febrero a abril.

En otro orden de asuntos, ha participado en la liberación de dos ejemplares de arao loro (Fratercula arctica) en el entorno de la playa de A Lanzada y que se recuperaron en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de Carballedo, en el ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo-Cotobade.

La responsable autonómica ha destacado que este es "un ejemplo más de la excelente labor que realizan los cuatro CRFS gallegos (uno por provincia) en la atención y cuidado de los animales salvajes que aparecen heridos o débiles en la comunidad con el objetivo de que puedan volver al medio natural".