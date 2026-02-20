Nuevos parques eólicos en Ourense y Pontevedra: la Xunta publica sus declaraciones de utilidad pública

Nuevos parques eólicos en Pontevedra y Ourense reciben el primer visto bueno de la Xunta de Galicia. La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha concedido la declaración de utilidad pública de las instalaciones relacionadas con el proyecto de Marcofán, ubicado en los concellos ourensanos de Beariz, Boborás y O Irixo.

Como informa Europa Press, se trata de unas instalaciones promovidas por Marcofán Eólica S.L. y en la resolución en la que se hace público el acuerdo del Consello de la Xunta, del 19 de enero de este año, por el que se concede la citada declaración de utilidad pública así como la compatibilidad con diversos aprovechamientos forestales y derechos mineros.

También se declara la compatibilidad del parque eólico con el derecho minero y con los montes vecinales afectados de propiedad común. No obstante, se recoge la suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de expropiación, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Esta suspensión se prorrogará atendiendo "a cuál es la resolución jurisdiccional que resulta indispensable para la continuidad del procedimiento", señala sobre la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el marco de un recurso contencioso-administrativo.

Por otra parte, el DOG recoge el anuncio de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables por el que se notifica a más de una veintena de personas afectadas la declaración de utilidad pública del parque eólico Serra do Faro, en los ayuntamientos de Rodeiro y Dozón (Pontevedra) y San Cristovo de Cea y Piñor (Ourense), promovido por Pena da Costa Eólica S.L.